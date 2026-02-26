закрыть
26 февраля 2026, четверг, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупнейшего перевозчика такси в Беларуси исключают из реестра

2
  • 26.02.2026, 17:23
  • 2,690
Крупнейшего перевозчика такси в Беларуси исключают из реестра

На полгода.

Компанию «ТАДЕ плюс» на шесть месяцев исключат из реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Деятельность перевозчика будет приостановлена с 2 марта по 2 сентября 2026 года.

Как сообщили в Ассоциации перевозчиков пассажиров автомобилями-такси, речь идет о крупнейшей таксомоторной компании Беларуси, работающей в нескольких крупных городах страны.

В телеграм-чате перевозчика пояснили, что решение связано с «двумя и более выявленными нарушениями установленного порядка приема платежей и (или) использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов при выполнении перевозок в течение 2025 года».

Речь идет о случаях, когда водители принимали оплату наличными без использования таксометров, подключенных к СКНО — системе контроля налоговых органов, представляющей собой специальное устройство, устанавливаемое на кассовый аппарат.

Исключение из реестра означает, что в течение полугода водители, зарегистрированные у данного перевозчика, не смогут использовать свои автомобили для работы в такси. В компании «ТАДЕ плюс» заявили о намерении обжаловать это решение в судебном порядке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип