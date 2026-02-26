Крупнейшего перевозчика такси в Беларуси исключают из реестра

Крупнейшего перевозчика такси в Беларуси исключают из реестра2
- 26.02.2026, 17:23
- 2,690
На полгода.
Компанию «ТАДЕ плюс» на шесть месяцев исключат из реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Деятельность перевозчика будет приостановлена с 2 марта по 2 сентября 2026 года.
Как сообщили в Ассоциации перевозчиков пассажиров автомобилями-такси, речь идет о крупнейшей таксомоторной компании Беларуси, работающей в нескольких крупных городах страны.
В телеграм-чате перевозчика пояснили, что решение связано с «двумя и более выявленными нарушениями установленного порядка приема платежей и (или) использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов при выполнении перевозок в течение 2025 года».
Речь идет о случаях, когда водители принимали оплату наличными без использования таксометров, подключенных к СКНО — системе контроля налоговых органов, представляющей собой специальное устройство, устанавливаемое на кассовый аппарат.
Исключение из реестра означает, что в течение полугода водители, зарегистрированные у данного перевозчика, не смогут использовать свои автомобили для работы в такси. В компании «ТАДЕ плюс» заявили о намерении обжаловать это решение в судебном порядке.