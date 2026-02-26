Крупнейшего перевозчика такси в Беларуси исключают из реестра 2 26.02.2026, 17:23

2,690

На полгода.

Компанию «ТАДЕ плюс» на шесть месяцев исключат из реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Деятельность перевозчика будет приостановлена с 2 марта по 2 сентября 2026 года.

Как сообщили в Ассоциации перевозчиков пассажиров автомобилями-такси, речь идет о крупнейшей таксомоторной компании Беларуси, работающей в нескольких крупных городах страны.

В телеграм-чате перевозчика пояснили, что решение связано с «двумя и более выявленными нарушениями установленного порядка приема платежей и (или) использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов при выполнении перевозок в течение 2025 года».

Речь идет о случаях, когда водители принимали оплату наличными без использования таксометров, подключенных к СКНО — системе контроля налоговых органов, представляющей собой специальное устройство, устанавливаемое на кассовый аппарат.

Исключение из реестра означает, что в течение полугода водители, зарегистрированные у данного перевозчика, не смогут использовать свои автомобили для работы в такси. В компании «ТАДЕ плюс» заявили о намерении обжаловать это решение в судебном порядке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com