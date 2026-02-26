На Брестчине мужчина шел с ножом на милиционеров

На Брестчине мужчина шел с ножом на милиционеров1
Ему выстрелили в ногу.
Житель Березовского района якобы пошел с ножом на милиционеров — ему выстрелили в ногу. Потом перевязали и задержали, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Все началось с анонимного сообщение «с указанием одной из деревень Березовского района». Туда отправили наряд милиции, потому что «информацию необходимо было проверить».
В деревне 34-летний местный житель, как сообщают силовики — с явными признаками опьянения, с ножом в руках направился в сторону милиционеров.
«Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу», — сообщили в УВД.
Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.