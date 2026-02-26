На Брестчине мужчина шел с ножом на милиционеров 1 26.02.2026, 17:41

Ему выстрелили в ногу.

Житель Березовского района якобы пошел с ножом на милиционеров — ему выстрелили в ногу. Потом перевязали и задержали, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Все началось с анонимного сообщение «с указанием одной из деревень Березовского района». Туда отправили наряд милиции, потому что «информацию необходимо было проверить».

В деревне 34-летний местный житель, как сообщают силовики — с явными признаками опьянения, с ножом в руках направился в сторону милиционеров.

«Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу», — сообщили в УВД.

Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com