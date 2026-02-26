Куба — на грани социального взрыва 3 26.02.2026, 17:54

Сможет ли Трамп воспользоваться моментом?

На фоне растущего международного напряжения внимание администрации президента США Дональда Трампа вновь обращено к Карибскому региону. После того как Трамп вызвал волну критики, заявив о намерении США «взять под контроль» Гренландию по соображениям национальной безопасности, в повестку все настойчивее возвращается вопрос о ситуации на Кубе — острове, который, по данным аналитиков, представляет куда более серьезную угрозу безопасности США, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Китайские разведцентры на Кубе

Согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в 2024 год, на Кубе действовало как минимум четыре объекта, которые, вероятнее всего, которые Китай использовал для сбора разведданных о США и государствах региона. Эксперты отмечают, что эти центры модернизируются даже на фоне тяжелого экономического кризиса, который все сильнее толкает Гавану в объятия Пекина.

Экономический крах — это шанс для Вашингтона

На фоне обвала энергетической системы, нехватки топлива и нарастающего гуманитарного кризиса экономический упадок Кубы стал наиболее серьезным за десятилетия. Однако, по мнению аналитиков, Белый дом пока не демонстрирует готовности воспользоваться ситуацией для ускорения политических перемен на острове.

Трамп заявил, что после задержания венесуэльского диктатора Николаса Мадуро «Куба готова пасть». Тем не менее он подчеркнул, что повторение венесуэльского сценария на острове вряд ли потребуется, и предложил Гаване «заключить сделку». Такой подход вызывает тревогу среди сторонников кубинской свободы и на острове, и в эмиграции — опасаются, что любой компромисс даст режиму время на перегруппировку.

Кризис обнажил коррупцию элит

Хотя американская блокада нефтяных поставок усугубила дефицит топлива, глубокие социально-экономические проблемы возникли намного раньше. По данным, сотни миллионов долларов, которые должны были направляться на общественные нужды, оседали в структурах GAESA — огромного государственного конгломерата, контролируемого военными.

По мнению критиков, проблема не только в некомпетентности руководства, а в его эффективности в другом — удержании власти и аккумулировании ресурсов.

Куба на грани социального взрыва

60 лет назад многие кубинцы обменяли свободу на обещания государственной защиты и социального обеспечения. Сегодня у них нет ни того, ни другого. Общество живет в условиях:

— нехватки продуктов питания,

— перебоев с электричеством,

— разрушенной системы здравоохранения,

— массовой безработицы,

— эпидемий,

— нехватки чистой воды.

Международная помощь могла бы смягчить страдания населения, но опасения повторить иракский сценарий стремительного крушения госинститутов и хаоса удерживают США от резких шагов.

Тайные переговоры и борьба за власть в Гаване

Тем временем в кулуарах циркулируют слухи о возможных тайных контактах представителей кубинской элиты с администрацией Трампа. СМИ сообщали о вовлечении членов семьи Рауля Кастро — сначала его сына Алехандро, затем внука Рауля Родригеса Кастро, известного как «Эль Кангрехо». Гавана опровергает эти сообщения, но наблюдатели считают, что распространение таких слухов может быть элементом политической игры, направленной на раскол элиты и ослабление позиций главы государства Мигеля Диас-Канеля.

Исторический шанс или риск повторения ошибок?

За почти 70 лет режим на Кубе периодически заключал сделки с Вашингтоном, но неизменно сохранял власть. Сейчас, когда система переживает худший кризис, многие аналитики считают, что, если США стремятся к демократизации острова и укреплению региональной безопасности, действовать нужно решительно.

Станет ли нынешний момент поворотным — зависит от того, какую стратегию выберет Белый дом. Пока же кубинский режим медленно рушится, а страдания населения продолжаются.

