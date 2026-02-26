Дуэйн Джонсон назвал это событие «вторым пришествием Стивена Спилберга» 26.02.2026, 18:08

Дуэйн «Скала» Джонсон

Актер высоко оценил работу режиссера Брэда Пэйтона.

После выхода фильма «Крушитель» многие ожидали, что Дуэйн Джонсон, чья актерская карьера началась 25 лет назад с фильма «Мумия», впервые получит номинацию на «Оскар». Хотя сам актер это не признает, кажется, отсутствие признания Академии стало для него разочарованием, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее Джонсон давно закрепился в индустрии как самый высокооплачиваемый актер 2024 года, заработав $88 млн на успешных, но в основном коммерческих франшизах — от «Джуманджи» до «Форсажа» и «Рэмпейджа». Эти проекты редко претендовали на художественную глубину, и между актером и зрителем давно установилась негласная договоренность — это развлечения, а не престижное кино.

Однако именно «Рэмпейдж» вдохновил Джонсона на громкое высказывание о режиссере Брэдe Пэйтоне. По словам актера, это его «очень амбициозный» коллега, с которым он любит работать: «Я прихожу из спорта и люблю, когда меня направляют и подталкивают. Мало кто из режиссеров готов к этому».

Джонсон добавил, что Пэйтон разделяет его стремление создавать фильмы, которые «заставляют зрителей выходить из кинотеатра в приподнятом настроении».

Чтобы подчеркнуть масштаб режиссера, актер даже упомянул влияние <и>Стивена Спилберга, отметив, что Пэйтона вдохновляют такие фильмы.

