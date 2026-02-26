закрыть
Дуэйн Джонсон назвал это событие «вторым пришествием Стивена Спилберга»

  • 26.02.2026, 18:08
Дуэйн Джонсон назвал это событие «вторым пришествием Стивена Спилберга»
Дуэйн «Скала» Джонсон

Актер высоко оценил работу режиссера Брэда Пэйтона.

После выхода фильма «Крушитель» многие ожидали, что Дуэйн Джонсон, чья актерская карьера началась 25 лет назад с фильма «Мумия», впервые получит номинацию на «Оскар». Хотя сам актер это не признает, кажется, отсутствие признания Академии стало для него разочарованием, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее Джонсон давно закрепился в индустрии как самый высокооплачиваемый актер 2024 года, заработав $88 млн на успешных, но в основном коммерческих франшизах — от «Джуманджи» до «Форсажа» и «Рэмпейджа». Эти проекты редко претендовали на художественную глубину, и между актером и зрителем давно установилась негласная договоренность — это развлечения, а не престижное кино.

Однако именно «Рэмпейдж» вдохновил Джонсона на громкое высказывание о режиссере Брэдe Пэйтоне. По словам актера, это его «очень амбициозный» коллега, с которым он любит работать: «Я прихожу из спорта и люблю, когда меня направляют и подталкивают. Мало кто из режиссеров готов к этому».

Джонсон добавил, что Пэйтон разделяет его стремление создавать фильмы, которые «заставляют зрителей выходить из кинотеатра в приподнятом настроении».

Чтобы подчеркнуть масштаб режиссера, актер даже упомянул влияние <и>Стивена Спилберга, отметив, что Пэйтона вдохновляют такие фильмы.

