Вооруженный разбой на Минщине устроили россияне 26.02.2026, 18:23

Они приехали в Беларусь из Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Трое молодых людей, которые истязали семью в Смолевичском районе, приехали в Беларусь из Нижнего Новгорода и Нижегородской области России. От них потребовали избить жильцов дома вплоть до переломов, пообещав заплатить крупную сумму. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел ночью 16 февраля в агрогородке Будагово. Жертвами должны были стать 63-летний хозяин дома, его 65-летняя супруга и 67-летний брат.

Нападавшие — двое 18-летних жителей города Кстово Нижегородской области России и 17-летний подросток из Нижнего Новгорода. Ранее не судимые и официально не работающие молодые люди получили заказ в мессенджере Telegram. Неизвестный работодатель пообещал им 300 тысячи российских рублей за столь дерзкую подработку (около 3,9 тысячи долларов по курсу на 26 февраля 2026 года).

От наемников требовалось прибыть по указанному адресу, жестоко избить жильцов (вплоть до переломов) и снять все на видео.

Накануне нападения криминальное трио приехало в Минск, арендовало квартиру и автомобиль через каршеринг. Около половины пятого утра, надев балаклавы, злоумышленники проникли на территорию домовладения на ул. Солнечной.

Хозяин дома услышал лай собаки и выглянул в окно. Заметив незваных гостей, он успел нажать тревожную кнопку Департамента охраны МВД.

Поняв, что их обнаружили, налетчики взломали окно и ворвались внутрь. Угрожая пневматическими пистолетами, которые они выдавали за боевое оружие, преступники принялись избивать пожилых людей руками, ногами и бейсбольной битой.

Однако довести задуманное до конца им не дали. Уже через семь минут после сигнала тревоги на месте были сотрудники милиции. Два наряда Департамента охраны заблокировали дом и задержали двоих нападавших. Третий попытался сбежать с пистолетом, но также был задержан на территории Смолевичского района.

В результате нападения все трое жильцов получили травмы. Наибольший вред причинен женщине — у нее открытый перелом плеча. Мужчины отделались ушибами и ранами.

На месте происшествия следователи изъяли целый арсенал: два пневматических пистолета, биту, два ножа-бабочки, газовый баллончик, ремень с кастетом и другие улики.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на причинение тяжких телесных повреждений группой лиц по найму» (ч. 1 ст. 14, п. 6 и 9 ч. 2 ст. 147 УК). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все трое заключены под стражу. Следователи выясняют личность заказчика и мотивы преступления.

