Как соцсети реагируют на «Шахед» над Гомелем
- 26.02.2026, 18:50
Белорусы возмущены.
Белорусский сегмент соцсетей бурлит 26 февраля – люди заметили как минимум один дрон, который кружил над Гомелем. Это был российский беспилотный летательный аппарат типа «Шахед». «Белсат» узнал, как люди реагируют на инцидент.
По данным «Флагшток», черный беспилотник с характерным звуком «как у мопеда» летал над Гомелем утром. Официальных сообщений об угрозе не было.
«Гомель, что это у нас уже третий раз летит такое и гудит сильно?», – недоумевает одна пользовательница соцсетей.
Кто-то отвечает, что планировалась сирена, поскольку 26 февраля в городе МЧС проводит проверку систем оповещения. При этом люди не заметили, чтобы сирена звучала во время полета беспилотника над городом.
«Ну сирену по звуку я могу отличить. Это явно не она была», – отвечают в комментариях.
Другие сообщают о беспилотнике и, как всегда, даже в критических ситуациях люди шутят:
«Перелетные дроны домой возвращаются», – пишут в соцсетях.
«Видимо, к дождю», – шутит комментатор.
«Ну, да, низко летает», – отвечает другой.
«Кукуха всех депутатов и начальников города», – отвечает на вопрос, что летает над городом, еще один человек.
«Надеюсь, никто не пострадает, а то придется лишать гражданства пострадавших и записывать в экстремисты недовольных. Всего неуправляемый боеприпас летает, без паники», – иронизируют в Интернете.
Некоторые возмущаются происходящим:
«Нормально – сбивать все дроны сразу при пересечении границы, чьи бы они ни были, а не позволять им кружить над нашими городами».
Также люди тревожатся и рассказывают, что по звуку было похоже на перемещение «шахеда». Одна из пользователей соцсетей утверждает, что видела три дрона:
«Спокойно по небу над детским садом во дворах летели, низко достаточно...».
«Тоже слышала... тревожно», – добавляет другая женщина.
Люди в соцсетях возмущались молчанием чиновников, так как только неофициальный телеграм-канал, связанный с идеологами Гомельского облисполкома «просто, чтобы знать» опубликовал меры безопасности при обнаружении дронов и пугал людей уголовной ответственностью за «любую съемку и публикацию фото или видео». При этом нормальных объяснений происходящего не было.
Однако одному из пользователей соцсетей понравился такой подход.
«А н***я его снимать? Н***й делать? Возьми вилы и в колхоз», – советует он, как пережить инцидент, угрожающий жизни.