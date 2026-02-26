Как соцсети реагируют на «Шахед» над Гомелем 26.02.2026, 18:50

2,944

Белорусы возмущены.

Белорусский сегмент соцсетей бурлит 26 февраля – люди заметили как минимум один дрон, который кружил над Гомелем. Это был российский беспилотный летательный аппарат типа «Шахед». «Белсат» узнал, как люди реагируют на инцидент.

По данным «Флагшток», черный беспилотник с характерным звуком «как у мопеда» летал над Гомелем утром. Официальных сообщений об угрозе не было.

«Гомель, что это у нас уже третий раз летит такое и гудит сильно?», – недоумевает одна пользовательница соцсетей.

Кто-то отвечает, что планировалась сирена, поскольку 26 февраля в городе МЧС проводит проверку систем оповещения. При этом люди не заметили, чтобы сирена звучала во время полета беспилотника над городом.

«Ну сирену по звуку я могу отличить. Это явно не она была», – отвечают в комментариях.

Другие сообщают о беспилотнике и, как всегда, даже в критических ситуациях люди шутят:

«Перелетные дроны домой возвращаются», – пишут в соцсетях.

«Видимо, к дождю», – шутит комментатор.

«Ну, да, низко летает», – отвечает другой.

«Кукуха всех депутатов и начальников города», – отвечает на вопрос, что летает над городом, еще один человек.

«Надеюсь, никто не пострадает, а то придется лишать гражданства пострадавших и записывать в экстремисты недовольных. Всего неуправляемый боеприпас летает, без паники», – иронизируют в Интернете.

Некоторые возмущаются происходящим:

«Нормально – сбивать все дроны сразу при пересечении границы, чьи бы они ни были, а не позволять им кружить над нашими городами».

Также люди тревожатся и рассказывают, что по звуку было похоже на перемещение «шахеда». Одна из пользователей соцсетей утверждает, что видела три дрона:

«Спокойно по небу над детским садом во дворах летели, низко достаточно...».

«Тоже слышала... тревожно», – добавляет другая женщина.

Люди в соцсетях возмущались молчанием чиновников, так как только неофициальный телеграм-канал, связанный с идеологами Гомельского облисполкома «просто, чтобы знать» опубликовал меры безопасности при обнаружении дронов и пугал людей уголовной ответственностью за «любую съемку и публикацию фото или видео». При этом нормальных объяснений происходящего не было.

Однако одному из пользователей соцсетей понравился такой подход.

«А н***я его снимать? Н***й делать? Возьми вилы и в колхоз», – советует он, как пережить инцидент, угрожающий жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com