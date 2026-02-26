закрыть
26 февраля 2026, четверг, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Хрупкое будущее Китая

1
  • 26.02.2026, 19:21
  • 1,562
Foreign Affairs: Хрупкое будущее Китая

Новые исследования ставят под сомнение устойчивость режима Си Цзиньпина.

Долгое время китайская политическая система считалась одной из самых стабильных в мире. Несмотря на кризис недвижимости, долговую нагрузку регионов и замедление экономики, Китай продолжал демонстрировать технологические успехи и высокий уровень заявляемой поддержки Коммунистической партии. Теперь же картина складывается куда менее оптимистичная. Прочность доверия граждан к режиму и способность страны к реформам под большим сомнением, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Политолог Лянцзян Ли в книге «Политическое доверие в Китае» утверждает, что традиционные опросы значительно завышают уровень поддержки властей. Он предлагает новую модель оценки, разделяя доверие на четыре типа — от полного до полного недоверия — и фокусируясь на восприятии личной компетентности и намерений лидера КНР Си Цзиньпина. Анализ данных показывает, что лишь около 28% граждан полностью доверяют лидеру страны, а до 20% выражают полное недоверие. Остальные занимают промежуточные позиции.

По мнению Ли, это создает риск цепной реакции, при которой недовольство может быстро распространиться от групп полного недоверия к тем, кто сомневается или частично доверяет Центру — как это произошло в 1989 году или во время падения Берлинской стены.

Экономист Сюй Чэнган в книге «Институциональные гены» объясняет экономические проблемы Китая неспособностью его политических институтов к реформам. Он утверждает, что нынешняя система воспроизводит авторитарные схемы управления, заложенные еще в имперские времена, а ужесточение контроля при Си стало неизбежным продолжением этих «генов». По его мнению, китайские институты несовместимы с устойчивой рыночной экономикой, что ведет страну к затяжной стагнации.

Оба автора сходятся в одном — возможный кризис доверия или серьезный экономический шок — например, провал в попытке силой захватить Тайвань или финансовый кризис — могут подорвать власть Си. При этом Китай, по их оценке, не обладает институциональными ресурсами для быстрой демократизации. Вероятнее всего, страну ждет период нестабильности, за которым последует новая форма авторитаризма — возможно, еще менее предсказуемая, чем нынешняя.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип