Foreign Affairs: Хрупкое будущее Китая 1 26.02.2026, 19:21

1,562

Новые исследования ставят под сомнение устойчивость режима Си Цзиньпина.

Долгое время китайская политическая система считалась одной из самых стабильных в мире. Несмотря на кризис недвижимости, долговую нагрузку регионов и замедление экономики, Китай продолжал демонстрировать технологические успехи и высокий уровень заявляемой поддержки Коммунистической партии. Теперь же картина складывается куда менее оптимистичная. Прочность доверия граждан к режиму и способность страны к реформам под большим сомнением, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Политолог Лянцзян Ли в книге «Политическое доверие в Китае» утверждает, что традиционные опросы значительно завышают уровень поддержки властей. Он предлагает новую модель оценки, разделяя доверие на четыре типа — от полного до полного недоверия — и фокусируясь на восприятии личной компетентности и намерений лидера КНР Си Цзиньпина. Анализ данных показывает, что лишь около 28% граждан полностью доверяют лидеру страны, а до 20% выражают полное недоверие. Остальные занимают промежуточные позиции.

По мнению Ли, это создает риск цепной реакции, при которой недовольство может быстро распространиться от групп полного недоверия к тем, кто сомневается или частично доверяет Центру — как это произошло в 1989 году или во время падения Берлинской стены.

Экономист Сюй Чэнган в книге «Институциональные гены» объясняет экономические проблемы Китая неспособностью его политических институтов к реформам. Он утверждает, что нынешняя система воспроизводит авторитарные схемы управления, заложенные еще в имперские времена, а ужесточение контроля при Си стало неизбежным продолжением этих «генов». По его мнению, китайские институты несовместимы с устойчивой рыночной экономикой, что ведет страну к затяжной стагнации.

Оба автора сходятся в одном — возможный кризис доверия или серьезный экономический шок — например, провал в попытке силой захватить Тайвань или финансовый кризис — могут подорвать власть Си. При этом Китай, по их оценке, не обладает институциональными ресурсами для быстрой демократизации. Вероятнее всего, страну ждет период нестабильности, за которым последует новая форма авторитаризма — возможно, еще менее предсказуемая, чем нынешняя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com