Лукашенко заявил, что белорусы «в Европу вообще не едут»4
- 26.02.2026, 19:35
Диктатор наврал Путину, что наши соотечественники якобы массово едут в РФ.
На заседании так называемого высшего госсовета «союзного государства» 26 февраля в Москве Александр Лукашенко заявил, что белорусы перестали ездить в Европу, зато все чаще выбирают для путешествий Россию и Китай.
В ходе заседания Лукашенко отрапортовал о скором запуске приграничных железнодорожных перевозок по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск, передает «Зеркало».
— Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать эти шаги для людей, — считает узурпатор.
По словам Лукашенко, он часто обсуждал тему железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным:
— Он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные «Ласточки» (скоростные поезда, регулярно курсирующие между Минском и Москвой. — Прим. ред.), у нас огромное количество белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно.
Далее диктатор произнес, обращаясь к правителю РФ Владимиру Путину:
— Владимир Владимирович, должен заметить (мне вчера доложили как раз): наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше — в Китай. Больше — в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит идти от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям.