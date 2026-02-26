«Главной целью на 2026 год будет не тратить деньги на еду» 4 26.02.2026, 19:43

Белоруска копит на пышную свадьбу, которую хочет ее парень, а не она.

Минчане Полина и Виталий обручились в прошлом году. Свадьбу пара планирует сыграть осенью нынешнего года. Ради праздника Полина начала жестко экономить на всем и подробно рассказывает об этом в своем TikTok и телеграм-канале. Спойлер: пышную свадьбу хочет именно молодой человек Полины, а сама девушка признается, что не против скромного торжества, пишет «Зеркало».

Полине 24 года, и она работает на «Белпочте». Чуть более подробно о работе она рассказывает в телеграм-канале с 300 подписчиками. Свою должность минчанка не называет. А на вопрос о зарплате в «Белпочте» сбрасывает ссылку с вакансиями. Так, в минском отделении зарплата оператора связи (по доставке) до выплаты налогов — от 1150 рублей, почтальона — от 1200, специалиста по почтовой деятельности — от 1450, а сортировщика почты в производственные цеха — от 1400 до 2100.

Сама Полина говорит, что оформилась на 0,8 ставки: мол, в зарплате так не теряет и может брать больше подработок в выходные за двойную оплату. Интересно, что перед заключением нового договора девушка советовалась с ChatGPT и выложила скриншот. Нейросеть прикинула, что зарплата Полины будет около 1500 рублей с премией.

Где и кем работает ее жених, девушка не признается, однако утверждает, что он зарабатывает в разы больше нее.

«Эра вкусняшек закончена»

После помолвки в октябре прошлого года Полина и Виталий откладывают на торжество, которое запланировано на осень текущего года. О том, как удается откладывать и на чем экономить, минчанка активно рассказывает в TikTok.

— С сегодняшнего дня я объявляю усиленную подготовку к этому мероприятию. Мои финансы, заработная плата, поют романсы, поэтому мне нужна определенная система, — рассказывала девушка 29 января и описывала, как распределяет зарплату. — 150 рублей я доложила в аренду усадьбы. А 500 положила на макияж и прическу. 50 оставшихся отложила на фотографа. Итого мне еще осталось отложить 150 рублей на него. После зарплаты доложу оставшуюся сумму на фотографа и начну копить очень важную сумму. До конца апреля мне нужно отложить 1000 рублей на свадебное платье, которое, скорее всего, выйдет за эти рамки.

А вот в январе ей заплатили меньше — из-за этого, признается Полина, приходится экономить. В этом месяце на свадьбу она выделила только 150 рублей: 50 добавила в конвертик на платье, по столько же — в конвертики на макияж с прической и на фотографа.

В телеграм-канале Полина делится, что они с женихом выбрали усадьбу Gatsby Hall, что за Минском. Стоимость аренды на осень — около 1700 долларов. Также пара уже договорилась с фотографом. Они заказали пакет MAX у фотографа, которая берет за услуги 500 долларов. И даже наняли рилсмейкера. Кроме этого, молодые люди уже заключили договор и с ведущим. Сколько это будет стоить, девушка не озвучила, но отметила: «Цены, конечно… Даже не моя зарплата, выше».

Чтобы откладывать больше, Полине пришлось отказаться от активного отдыха на выходных, а также спортзала, маникюра и «вкусняшек».

— Я уже умею сдерживаться и покупаю только самое необходимое. И вкусняшками всякими радую себя крайне редко — только в день зарплаты и аванса, — отмечает блогер. — Моей самой главной целью на 2026 год будет не тратить деньги на еду. Просто потому, что дома меня прекрасно кормит Виталик. В нашей семье он взял эту графу обязанностей и оплачивает все продукты. Ну, а я не всегда могла сдержаться от порывов купить что-нибудь вкусненькое, поэтому тратила свои деньги. Сейчас, когда мне нужно отложить тысячу рублей на платье, эра вкусняшек закончена. Наверное, это к лучшему.

Однако на еде, по словам Полины, экономить не выходит. Она сетует, что ни списки, ни составление меню в этом не помогают:

— С огромным уважением наблюдаю за людьми, которые питаются намного дешевле, чем мы, но при этом намного насыщеннее. Я пробовала составлять списки, составлять меню, чтобы точно знать, что я буду готовить на следующей неделе. Но это никак не уменьшило наши траты, к большому сожалению.

При этом питается Полина довольно скромно. Например, завтракает двумя вареными яйцами с майонезом и колбасой, а запивает это все кофе. Обеда и ужина у нее может и не быть. Иногда девушка перекусывает протеиновым батончиком. Говорит, что такой рацион уже отразился на ее фигуре — девушка похудела.

Также во время обеда Полина берет дополнительную работу — разносит почту вместо почтальона.

— Как я провожу свой обеденный перерыв, чтобы тратить меньше, а зарабатывать больше? Правильно: выполняю дополнительную работу, — объясняет она. — Правда, я все еще не знаю, заплатят мне за это или нет. И никаких полноценных приемов пищи я на работу не беру, потому что они утяжеляют меня. Вот думала купить себе кофе, но автомат мне его не выдал, и пришлось идти в KFC. Поэтому во время своего обеда я буду пить кофе и разносить почту.

В подписи под видео минчанка отмечает, что придерживается следующего порядка: «работа, на обеде — дополнительная работа, после работы — работа дома, на выходных — работа по дому и работа для работы».

«В этом же суть отношений, когда вы друг дружке опора и поддержка?»

В некоторых видео Полина признается, что не радуется грядущему мероприятию, а воспринимает его как список задач.

— Свою свадьбу я пока что не воспринимаю прям как «вау», какое-то событие. И мне на самом деле просто хочется разобраться со всеми этими задачами, чтобы спокойно до нее дожить. Опять же, хочу сказать, что вы можете подумать: зачем мне такая свадьба вообще, если я не могу ее потянуть? Ее играют двое людей, и если мой молодой человек, мой будущий муж, очень хочет, я просто не могу ему отказать, — призналась девушка в одном из видео.

Пользователи отнеслись к ее заявлению негативно:

«Вы сами себе покупаете платье на свадьбу, которую больше хочет ваш жених, чем вы? Почему бы ему не оплатить вам платье, если потребность в торжестве только у него? А получается, что вам надо думать, как бы сэкономить, чтобы нарядиться на событие, которое, кажется, вам не особо и нужно. Ну, или вы в видео преподносите все так, что вам торжество не очень интересно?»

«Если формат свадьбы важнее ему, а ты изначально не хотела большого мероприятия и уже пошла на уступки, странно, что за деньги переживаешь ты. В такой ситуации логично было бы, чтобы финансовую часть взял на себя тот, кто этого формата хотел. Если уже сейчас есть вопросы и неприятные эмоции, а впереди еще долгий процесс подготовки, вряд ли дальше станет легче. В этой ситуации жениху нужно поменять отношение и взять ответственность либо выбирать более скромный формат, а не перекладывать финансовую нагрузку и стресс на невесту».

«Свадьбу, я считаю, надо играть по средствам, а не копить и не откладывать жизнь, если чего-то хочется, — не в этом же счастье. Один день ради года накоплений того не стоит, честно. Мы сыграли свадьбу на то, что было: да, минимально, да, чисто с родственниками. Но я не считаю, что нужно копить и ужимать себя в чем-то, ведь каждый день может быть последним!»

«Согласна, если уж на что и стоит подкопить, так это на путешествие какое-нибудь или на что-то для себя, а не на показуху».

«Да? Сначала на свадьбу откладывать, потом на рождение ребенка и т. д. Зачем тогда замуж выходить, если всю оставшуюся жизнь нужно жить в лишениях?»

После этого Полина записала видео с ответами на вопросы пользователей. По ее словам, большая часть затрат лежит на женихе, но она тоже хочет поучаствовать:

— Изначально, когда мне сделали предложение, я очень хотела свадьбу, но, когда узнала, какое это затратное мероприятие, просто перехотелось. На самом деле факторов отсутствия желания играть такую свадьбу у меня намного больше, но мне проще говорить, что я просто жалею деньги. При этом вполне логично, что, если мой молодой человек очень мечтает о свадьбе, я просто не могу ему отказать, потому что я его люблю. И также для меня вполне логично, что вещами, которые будут принадлежать только мне, как невесте, занимаюсь тоже я. Мой молодой человек закрывает большую статью расходов в нашей семье, но с учетом моей зарплаты экономить все-таки приходится.

В телеграм-канале девушка тоже затронула эту тему:

— Виталик умеет зарабатывать и откладывать деньги. Я не зарабатываю слишком много (или даже достаточно), а откладывать не умела никогда… Может, в моих видео и складывается впечатление, что все лежит на мне, но это неправда! Виталик до сессии работал почти все свои выходные, чтобы отложить больше, чтобы я отложила меньше… Но, опять же, понимаю, как ему не хочется тянуть все на себе. Я пытаюсь тянуть то, что могу вытянуть. Просто потому, что хочу тоже быть полезна. В этом же суть отношений, когда вы друг дружке опора и поддержка? Как минимум финансовая.

