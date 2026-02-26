Хочет ли Путин найти выход из войны в Украине? 1 26.02.2026, 19:54

Фото: Getty Images

Российская пропаганда продолжает транслировать иллюзию нормальности.

По мере того как полномасштабное вторжение России в Украину вступает в пятый год, остается вопрос о серьезности Кремля относительно трехсторонних переговоров в Женеве, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На российском телевидении третья раунд переговоров был показан как демонстрация государственного мастерства, с Путиным, лично председательствующим на заседаниях Совета безопасности. Российская государственная программа «Вести недели» представила переговоры как позитивный шаг к прекращению войны — на российских условиях. На деле же ситуация выглядела менее оптимистично: первые шесть часов переговоров первого дня сократились до двух часов второго, а ведущий переговорщик Москвы Владимир Мединский охарактеризовал сессии как «очень сложные», что является дипломатическим эвфемизмом почти полного срыва. Внутри страны государственные СМИ продолжают дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского, называя его коррумпированным лидером, стремящимся саботировать переговоры и затянуть войну.

Более тревожно, что Кремль усиливает контроль над российским цифровым пространством. Telegram, когда-то считавшийся отечественным технологическим успехом, теперь позиционируется как угроза национальной безопасности, канал моральной подрывной деятельности, терроризма и координации украинских войск. Это создает почву для перехода на государственное приложение «MAX» с полной цензурой и контролем за действиями пользователей.

На фоне ужасных человеческих потерь войны — по последним данным, около 30 тысяч жертв в месяц — программа «Вести недели» попыталась успокоить население, демонстрируя «национальные проекты» Путина. Один из сюжетов показал модернизацию здравоохранения на 500 миллиардов рублей, новые медицинские центры и высокотехнологичное оборудование. Эти достижения реальны, но их показ наряду с военными сводками создает эффект «хлеба и зрелищ», демонстрируя иллюзию нормальности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com