Китаец присвоил кошелек белоруса, но строго наказывать его не стали

Китаец присвоил кошелек белоруса, но строго наказывать его не стали1
- 26.02.2026, 20:00
Житель Китая, который прилетел в минский аэропорт, нашел кошелек белоруса с крупной суммой денег и забрал его себе, однако вместо уголовной ответственности получил только штраф, сообщает «Мінская праўда».
Инцидент произошел в феврале на территории Национального аэропорта «Минск». Мужчина, прилетевший в Беларусь из китайского Шанхая, заметил кошелек, который кто-то случайно оставил, и решил забрать его себе. Внутри находились деньги и другое имущество на общую сумму 2948 рублей.
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, вернул кошелек с деньгами и компенсировал потерпевшему моральный ущерб. Суд учел его раскаяние и то, что ущерб был возмещен, поэтому мужчину привлекли не к уголовной, а к административной ответственности. В результате он заплатил штраф в размере 1350 рублей в доход государства.
В прокуратуре также отметили, что ситуация произошла, в том числе из-за неосторожности потерпевшего: он случайно выронил кошелек на стоянке такси возле здания аэропорта.