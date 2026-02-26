Друзья Путина достроили для него дворец под Геленджиком, а оставшиеся деньги подарили Кабаевой

Друзья Путина достроили для него дворец под Геленджиком, а оставшиеся деньги подарили Кабаевой1
- 26.02.2026, 20:08
Строительство дворца велось примерно 20 лет.
Миллиарды рублей, оставшиеся после строительства дворца для < Владимира Путина под Геленджиком, ушли в фонды, связанные с любовницей президента гимнасткой Алиной Кабаевой, выяснил Фонд борьбы с коррупцией. По данным расследователей, работы были завершены в 2023 году. Дворец строила компания «Инвестиционные решения», подконтрольная однокурсникам президента Николаю Егорову, Ильгаму Рагимову и Виктору Хмарину. После финальных расчетов у нее осталось 6,5 млрд рублей.
4 апреля 2023 года компания пожертвовала благотворительному фонду Кабаевой 500 млн рублей, а 1 ноября перевела ему еще 2,5 млрд. По информации ФБК, из этих денег на поддержку гимнастики, включая фестиваль «Алина», ушло 263,5 млн рублей, еще 31 млн был потрачен на реконструкцию храма в Крыму. Остальные средства Кабаева положила на депозитный счет и заработала на процентах с них 225 млн рублей в 2024 году.
Помимо этого, 3,5 млрд от «Инвестиционных решений» получил второй фонд любовницы президента — «Небесная грация». За два года он израсходовал на одноименный гимнастический турнир почти 500 млн рублей. Часть средств пошла на организацию спортивных сборов на Валдае — в 1,5 км от президентской резиденции. По данным ФБК, мероприятие устроили для того, чтобы двое сыновей Путина и Кабаевой пообщались со сверстниками.
Еще 30 млн рублей фонд потратил на покупки у Императорской Петергофской фабрики. В расследовании говорится, что у Путина «минимум две» модели часов ее производства. Основную часть денег, переведенных друзьями президента для «Небесной грации», Кабаева также положила на депозит. В 2024 году доход по вкладу составил 435 млн рублей — это больше, чем годовой бюджет Федерации гимнастики России.
Строительство дворца для Путина в Геленджике велось примерно 20 лет. Он занимает 7000 гектаров — это как 39 княжеств Монако. На территории есть храм, хоккейный комплекс, кинотеатр, караоке-кальянная, пивная, бильярдная, несколько ресторанов, аквадискотека и ряд других сооружений. По данным ФБК, строительство финансировалось за счет займов от анонимных офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
После того, как Алексей Навальный выпустил расследование о дворце Путина в 2021 году, владельцем комплекса объявил себя еще один друг президента — Аркадий Ротенберг. При этом расследователи выяснили, что он купил объект всего за 800 тысяч рублей при реальной стоимости заведомо больше 100 млрд, по оценке ФБК.