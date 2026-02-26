Друзья Путина достроили для него дворец под Геленджиком, а оставшиеся деньги подарили Кабаевой 1 26.02.2026, 20:08

Строительство дворца велось примерно 20 лет.

Миллиарды рублей, оставшиеся после строительства дворца для < Владимира Путина под Геленджиком, ушли в фонды, связанные с любовницей президента гимнасткой Алиной Кабаевой, выяснил Фонд борьбы с коррупцией. По данным расследователей, работы были завершены в 2023 году. Дворец строила компания «Инвестиционные решения», подконтрольная однокурсникам президента Николаю Егорову, Ильгаму Рагимову и Виктору Хмарину. После финальных расчетов у нее осталось 6,5 млрд рублей.

4 апреля 2023 года компания пожертвовала благотворительному фонду Кабаевой 500 млн рублей, а 1 ноября перевела ему еще 2,5 млрд. По информации ФБК, из этих денег на поддержку гимнастики, включая фестиваль «Алина», ушло 263,5 млн рублей, еще 31 млн был потрачен на реконструкцию храма в Крыму. Остальные средства Кабаева положила на депозитный счет и заработала на процентах с них 225 млн рублей в 2024 году.

Помимо этого, 3,5 млрд от «Инвестиционных решений» получил второй фонд любовницы президента — «Небесная грация». За два года он израсходовал на одноименный гимнастический турнир почти 500 млн рублей. Часть средств пошла на организацию спортивных сборов на Валдае — в 1,5 км от президентской резиденции. По данным ФБК, мероприятие устроили для того, чтобы двое сыновей Путина и Кабаевой пообщались со сверстниками.

Еще 30 млн рублей фонд потратил на покупки у Императорской Петергофской фабрики. В расследовании говорится, что у Путина «минимум две» модели часов ее производства. Основную часть денег, переведенных друзьями президента для «Небесной грации», Кабаева также положила на депозит. В 2024 году доход по вкладу составил 435 млн рублей — это больше, чем годовой бюджет Федерации гимнастики России.

Строительство дворца для Путина в Геленджике велось примерно 20 лет. Он занимает 7000 гектаров — это как 39 княжеств Монако. На территории есть храм, хоккейный комплекс, кинотеатр, караоке-кальянная, пивная, бильярдная, несколько ресторанов, аквадискотека и ряд других сооружений. По данным ФБК, строительство финансировалось за счет займов от анонимных офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

После того, как Алексей Навальный выпустил расследование о дворце Путина в 2021 году, владельцем комплекса объявил себя еще один друг президента — Аркадий Ротенберг. При этом расследователи выяснили, что он купил объект всего за 800 тысяч рублей при реальной стоимости заведомо больше 100 млрд, по оценке ФБК.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com