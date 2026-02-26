Афганистан начал военную операцию против Пакистана
- 26.02.2026, 20:13
Что известно.
Афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана, сообщает TOLONews со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.
По данным источников канала, афганские военные захватили восемь постов пакистанских сил в районе Гората, провинции Нангархар, провинции Кунар, по другую сторону гипотетической линии.
Двумя днями ранее TOLOnews со ссылкой на главу управления информации и культуры афганской провинции Нангархара Забихуллу Нурани сообщил, что в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения. По словам представителя Нурани, пакистанские войска открыли огонь по силам движения в районе Шах-Кот уезда Назьян, на что талибы ответили. Столкновения прекратились, потерь среди бойцов движения «Талибан» не было.
Версия афганских властей расходится с заявлением Пакистана. Пресс-секретарь премьер-министра страны Мошарраф Заиди сообщил Reuters, что талибы первыми открыли «неспровоцированный огонь» вдоль границы.