Афганистан начал военную операцию против Пакистана 26.02.2026, 20:13

Что известно.

Афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана, сообщает TOLONews со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

По данным источников канала, афганские военные захватили восемь постов пакистанских сил в районе Гората, провинции Нангархар, провинции Кунар, по другую сторону гипотетической линии.

Двумя днями ранее TOLOnews со ссылкой на главу управления информации и культуры афганской провинции Нангархара Забихуллу Нурани сообщил, что в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения. По словам представителя Нурани, пакистанские войска открыли огонь по силам движения в районе Шах-Кот уезда Назьян, на что талибы ответили. Столкновения прекратились, потерь среди бойцов движения «Талибан» не было.

Версия афганских властей расходится с заявлением Пакистана. Пресс-секретарь премьер-министра страны Мошарраф Заиди сообщил Reuters, что талибы первыми открыли «неспровоцированный огонь» вдоль границы.

