Минчанка сняла наклейку с акционных конфет и удивилась.

Жительница Минска обратила внимание на просроченные конфеты, которые продавались под видом акционного в магазине «Копеечка» на ул. Карвата, 30, рассказывает агентство «Минск-Новости».

«Вчера купила четыре конфеты „Коммунарка“, три из которых оказались просрочены еще в октябре (сперва подумала, что мне кажется). Наклейкой с акцией заклеен срок годности, при попытке снять наклейку все сдирается», — возмутилась минчанка в соцсети и добавила, что оставила жалобу в книге предложений и замечаний.

Девушку поразил тот факт, что торговый объект продавал товар, который испортился аж четыре месяца назад. Более того, наверняка сотрудники знали о просрочке, так как заклеенным оказалось место на упаковке со сроком годности.

«Будьте внимательны с такими „акциями“», — предупредила авторка поста, который за три дня посмотрели почти 150 тысяч раз.

Чаще всего комментаторы делились своими историями подобных покупок и советовали жаловаться на магазин:

«Берете чек, упаковку и возвращаете товар, он изначально был продан ненадлежащего качества, даже если вы его употребили — вам должны вернуть деньги».

«„Копеечка“ — очень хитрый магазин. Покупала у них торт со скидкой 50% — оказался с плесенью (ее заботливо спрятали под гигантской наклейкой). Недавно купила халву, срок не посмотрела, так на вкус такая горькая, что скулы сводит (тоже заклеили срок годности штрихкодом со скидкой)».

Инцидент обратил на себя внимание санитарной службы, и 23 февраля центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района провел оценку магазина.

— Данный факт признан администрацией магазина. За выявленные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении юридического лица начат административный процесс, — рассказали специалисты.

