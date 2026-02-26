Лукашенко боится удара по военной базе «Орешника» 3 26.02.2026, 20:41

3,632

Ее начали усиленно охранять.

Спутниковые снимки зафиксировали усиленное развертывание охраны возле предполагаемой базы ракетного комплекса «Орешник» под Кричевом в Беларуси. Позиции оборудованы техникой ПВО и РЭБ, включая «Тор-М2», «Панцирь» и «Красуху».

Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода».

«Возле бывшего военного аэродрома под Кричевом, где Россия может размещать ракетный комплекс «Орешник», зафиксировано не менее шести оборудованных позиций с техникой ПВО и РЭБ», - об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 17 февраля 2026 года, проанализированные журналистами Белорусской службы «Радио Свобода» вместе с военным экспертом.

По конфигурации техника напоминает комплексы «Тор-М2», «Панцирь», средства РЭБ типа «Красуха» или «Москва-1», а также предположительно С-300, однако точно идентифицировать ее по снимкам невозможно. Позиции расположены в радиусе около пяти километров от аэродрома, часть из них имеет окопы и земляные валы.

В центральной части военного городка видно шесть больших машин, которые, по оценке экспертов, могут принадлежать комплексу «Орешник». Их размеры соответствуют технике, которую в конце декабря 2025 года Минобороны России и Беларуси показывали как ставшую на боевое дежурство. Вокруг техники возводят ангар.

Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что возле объекта формируют эшелонированную систему ПВО для прикрытия стратегической базы.

По его словам, масштаб и характер защиты свидетельствуют о высокой важности этого объекта для России и Беларуси.

