Украинцы вернули контроль над важными позициями под Степногорском 1 26.02.2026, 21:18

Видео.

Спецподразделение «Артан» ГУР МО во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны вернули контроль над важными позициями под Степногорском. Это создает предпосылки для дальнейшей зачистки населенного пункта от врага.

Об этом «Артан» сообщил в Facebook и показал кадры своей работы.

«Спецподразделение ГУР «Артан» реализует комплексную операцию на Запорожском направлении. Спецназовцы ГУР МО Украины провели ряд успешных наступательных действий и продолжают активную боевую работу в районе Степногорска Запорожской области. Во время операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом «мясных штурмов» бойцы «Артана» во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта», - говорится в сообщении.

В «Артане» отчитались, что в рамках операции уничтожены передовые штурмовые группы российской армии, поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника и ликвидированы десятки оккупантов.

Важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов в настоящее время делают невозможными их штурмы на указанном направлении, отметили в «Артане».

«Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага», - рассказал командир «Артана» Виктор Торкотюк с позывным «Титан».

Он добавил, что эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена высоким уровнем слаженности задействованных в миссии составляющих: штурмовые группы работают при поддержке расчетов ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия. Целью операции остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья.

