«Мы бы уже сломали захватчикам хребет» 26.02.2026, 21:36

Андрей Хлывнюк

Фронтмен украинской группы «Бумбокс» и капрал отряда «Хижак» назвал условие, при котором поражение РФ неизбежно.

Фронтмен украинской группы «Бумбокс» и капрал отряда «Хижак» Андрей Хлывнюк в интервью, которое 24 февраля опубликовано на сайте NV, рассказал, чем его раздражают гражданские.

«Раздражает ли меня что-то в гражданских? Раздражает. Нас и в самых близких наших людях что-то раздражает, но это не значит, что мы перестаем быть с ними близкими, – отметил он. – Нам противостоит враг с миллионной армией. На нас напала страна, в которой живет 140 млн человек. Она направила к нам миллион своих захватчиков. У нас здесь живет уже 30 млн. Из них какая-то часть – это несколько миллионов мужчин призывного возраста, которые способны держать в руках оружие. Если бы все сразу включились в оборону и обеспечение, мы бы уже сломали им хребет».

По словам Хлывнюка, если бы все украинцы объединились в противостоянии агрессору, то он бы уже потерпел поражение.

«В то же время, находясь на службе, я много раз был, скажем, в Херсоне. Это невероятные люди. Они были в оккупации, а теперь непосредственно живут на линии фронта, под постоянными обстрелами, которые уже даже в новости не попадают. Они борются за свой город. Эти люди просто невероятной силы духа и красоты. Это заслуживает как минимум уважения. Я без преувеличения люблю этих людей», – подчеркнул он.

