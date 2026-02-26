закрыть
На Комаровке продают молодую картошку

  • 26.02.2026, 21:53
  • 1,214
На Комаровке продают молодую картошку

Правда, цены космические.

Кроме цветов в ожидании 8 марта, на главном столичном рынке появилась еще одна примета скорой весны — молодой картофель, заметил «Онлайнер».

Пока на прилавках только импорт: белорусский парниковый картофель обычно появляется ближе к маю. Сейчас же продают новый урожай из Азербайджана — за килограмм просят 15 рублей.

Пока журналисты были на рынке, покупателей люксового картофеля они не заметили, но наверняка в природе они существуют, раз его привозят.

Клубни за 15 рублей мытые и аккуратно упакованные, но для сравнения: обычный картофель в магазинах в это время стоит около рубля за килограмм.

