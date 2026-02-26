На Комаровке продают молодую картошку 26.02.2026, 21:53

1,214

Правда, цены космические.

Кроме цветов в ожидании 8 марта, на главном столичном рынке появилась еще одна примета скорой весны — молодой картофель, заметил «Онлайнер».

Пока на прилавках только импорт: белорусский парниковый картофель обычно появляется ближе к маю. Сейчас же продают новый урожай из Азербайджана — за килограмм просят 15 рублей.

Пока журналисты были на рынке, покупателей люксового картофеля они не заметили, но наверняка в природе они существуют, раз его привозят.

Клубни за 15 рублей мытые и аккуратно упакованные, но для сравнения: обычный картофель в магазинах в это время стоит около рубля за килограмм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com