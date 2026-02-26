На Комаровке продают молодую картошку
Правда, цены космические.
Кроме цветов в ожидании 8 марта, на главном столичном рынке появилась еще одна примета скорой весны — молодой картофель, заметил «Онлайнер».
Пока на прилавках только импорт: белорусский парниковый картофель обычно появляется ближе к маю. Сейчас же продают новый урожай из Азербайджана — за килограмм просят 15 рублей.
Пока журналисты были на рынке, покупателей люксового картофеля они не заметили, но наверняка в природе они существуют, раз его привозят.
Клубни за 15 рублей мытые и аккуратно упакованные, но для сравнения: обычный картофель в магазинах в это время стоит около рубля за килограмм.