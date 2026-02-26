Буданов: Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя

Буданов: Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя13
- 26.02.2026, 22:09
Тогда Украина и страны Европы будут чувствовать себя в безопасности.
Единственный безопасный сценарий для Украины — добиться создания условий, при котором Россия перестанет существовать в формате империи.
Об этом 26 февраля заявил в интервью ливанскому изданию Almodon глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
«В целом, политика нынешнего российского президента (Владимира Путина — ред.) существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Вместо этого нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя», — отметил он.
Как считает Буданов, после распада России на несколько национальных государств, не только Украина, но и страны Европы будут чувствовать себя в безопасности.
«На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благосостоянии своего народа. Тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя в большей безопасности», — подытожил он.