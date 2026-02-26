закрыть
26 февраля 2026, четверг, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов: Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя

13
  • 26.02.2026, 22:09
  • 2,808
Буданов: Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя

Тогда Украина и страны Европы будут чувствовать себя в безопасности.

Единственный безопасный сценарий для Украины — добиться создания условий, при котором Россия перестанет существовать в формате империи.

Об этом 26 февраля заявил в интервью ливанскому изданию Almodon глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«В целом, политика нынешнего российского президента (Владимира Путина — ред.) существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Вместо этого нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя», — отметил он.

Как считает Буданов, после распада России на несколько национальных государств, не только Украина, но и страны Европы будут чувствовать себя в безопасности.

«На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благосостоянии своего народа. Тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя в большей безопасности», — подытожил он.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип