Бундестаг утвердил дату избрания нового президента Германии 2 26.02.2026, 22:41

Председатель бундестага хочет видеть на посту президента ФРГ женщину.

Преемник Франка-Вальтера Штайнмайера на посту президента ФРГ будет избран 30 января 2027 года. Бундестаг сообщил в четверг, 26 февраля, что его председатель Юлия Клёкнер назначила дату заседания Федерального собрания и проинформировала об этом Совет старейшин, передает DW.

«В этот день Федсобрание соберется в германском бундестаге и изберет будущую или будущего федерального президента», - говорится в сообщении.

Срок полномочий Штайнмайера истекает 18 марта 2027 года. Он не может вновь баллотироваться так как уже дважды избирался на высший государственный пост. Федеральное собрание должно провести голосование не позднее чем за 30 дней до истечения этого срока.

Мерц хочет, чтобы коалиция выдвинула общего кандидата

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что решение о выдвижении общего кандидата на высший государственный пост от коалиции будет принято после выборов в земельные парламенты осенью 2026 года. Мерц (Христианско-демократический союз) хочет вместе с председателем Христианско-социального союза Маркусом Зёдером и сопредседателями Социал-демократической партии Германии Бербель Бас и Ларсом Клингбайлем внести предложение на рассмотрение Федерального собрания.

Женщина - на посту президента ФРГ?

Председательница бундестага Юлия Клёкнер 1 февраля вновь заявила о необходимости избрания женщины на пост главы государства в ФРГ. «Весьма удивительно, что за все эти годы во дворце Бельвю (резиденция президента ФРГ. - Ред.) еще ни разу не было женщины», - отметила она.

Политик уже высказывала эту мысль в ноябре 2025 года. В эфире телеканала n-tv она обратила внимание на то, что историю ФРГ вершили двенадцать президентов-мужчин. «Я бы сказала, пришло время», - заявила тогда председатель парламента.

Фридрих Мерц солидарен с позицией коллеги по партии. Еще в августе 2025 года на Дне открытых дверей правительства в Берлине он заявил, что «очень хорошо представляет», как в 2027 году Федеральное собрание впервые в истории республики изберет женщину на высший государственный пост. «Это было бы хорошо», - добавил глава правительства.

Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из всех депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, отобранных парламентами (ландтагами) 16 федеральных земель. Причем, это могут быть не только депутаты самих ландтагов, но и коммунальные политики, видные общественные деятели, артисты или ученые.

