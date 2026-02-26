«Коммерсантъ» высмеял заявления Лукашенко об «успехах» «союзного государства» 26.02.2026, 22:57

Все стоит на месте.

26 февраля диктатор России Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко участвовал в заседании так называемого «высшего госсовета» «союзного государства» Беларуси и России.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников иронично потроллил Лукашенко, который пытался похвастаться «успехами» «союзного государства».

— 2 апреля мы отметим тридцатилетие договора об образовании сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития нашего «союзного» строительства,— сообщил Лукашенко. — За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в восемь раз: с $6,5 млрд в 1996-м до почти $55 млрд по прошлому году…

Впрочем, те 6,5 млрд сейчас и есть примерно те самые 55 млрд…

Александр Лукашенко при этом не стал ничего скрывать:

— На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310… С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений — 14, всего 4,5%... (То есть по остальным 95,5% процесс вообще не идет! Да где же оно все-таки, «союзное государство»?..— А. К.)

Александр Лукашенко поделился той самой хорошей железнодорожной новостью и добавил:

— Как только вы ввели дополнительные «Ласточки» (еще раньше, к маршруту с пересадкой, видимо.— А. К.), у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву! И сегодня уже их («Ласточек».— А. К.) недостаточно! Владимир Владимирович, должен заметить, мне вчера доложили как раз, наши беглые (так их Александр Лукашенко ласково, любя называет.— А. К.) уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут, все едут на восток! (На запад еще визу надо получить.— А. К.) Меньше, конечно, в Китай, больше — в Москву, в Российскую Федерацию!

Спасибо, обнадежил.

— Вот что значит «идти от земли»,— рассказал Александр Лукашенко.— Мы делаем то, что нужно нашим людям!.. И сегодня мы запланировали рассмотреть вопросы железнодорожного и прочего сообщения между соседними регионами. Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать быть в Союзе или не быть в Союзе!

А просто надо, чтобы одна граница была открыта, а другая закрыта.

— Владимир Владимирович, все ждут, что вы скажете на злобу в связи с этим,— обратился председательствующий к Владимиру Путину.

Однако господин Путин ничего не сказал на злобу. Говорил про обширную позитивную повестку «нашего союзного государства».

— И я со своей стороны приглашаю членов Высшего государственного совета на рабочий обед,— добавил он после короткого заседания в закрытом режиме.

Впрочем, обед проходил в еще более закрытом режиме, и не все переговорщики удостоились чести.

А на злобу дня давали картофельные крокеты со щукой и икрой осетра, щи с томленой телятиной и копченой сметаной, черную треску с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата для тех, кто не постится или не в дороге (такие вряд ли были), да морковный пирог с мороженым.

Вот и день прошел.

