26 февраля 2026, четверг, 23:23
Япония выделит Украине $650 млн

  • 26.02.2026, 23:11
Япония выделит Украине $650 млн

На что пойдут средства?

Япония предоставит Украине грантовую помощь в размере 6,2 млрд иен для восстановления критической инфраструктуры и поддержки социальных сфер.

Соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме, сообщает Цензор.НЕТ.

Передача средств фактически запускает пятую фазу Программы экстренного восстановления.

«В рамках предыдущих фаз Программы правительство Японии выделило 100 млрд иен, что составляет около 650 млн долларов США. Новые поступления направим на укрепление критической инфраструктуры, поддержку медицины, агросектора и общественного вещания», – отметил Кулеба.

Обмен нотами открывает путь к подписанию подробного грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества. В нем будут конкретно определены проекты и закупки, которые будут финансироваться за счет гранта.

