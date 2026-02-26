В Женеве завершили еще один раунд переговоров о мире в Украине

В Женеве завершили еще один раунд переговоров о мире в Украине2
- 26.02.2026, 23:25
Подробности от Умерова.
В Женеве вечером 26 февраля завершили еще один раунд переговоров в двух форматах – отдельно с американской стороной и в трехстороннем формате с участием США и Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
По итогам встреч украинские переговорщики вместе с представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – провели общий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах.
«Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной», – написал Умеров.
Он отметил, что особое внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины. На встрече с американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины.
Умеров поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду «за активную вовлеченность и последовательную поддержку процесса».