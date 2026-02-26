Украинские пограничники сбили «Шахед» из автоматов 26.02.2026, 23:38

Прямое попадание «в яблочко» попало на видео.

Украинские воины продолжают демонстрировать невероятную меткость, сбивая вражеские ударные беспилотники даже с помощью стрелкового оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной охоты подразделения Государственной пограничной службы Украины на севере страны.

Благодаря слаженным действиям мобильной огневой группы, очередной иранский дрон-камикадзе не долетел до своей цели.

