27 февраля 2026, пятница, 0:56
Украинские пограничники сбили «Шахед» из автоматов

  • 26.02.2026, 23:38
Прямое попадание «в яблочко» попало на видео.

Украинские воины продолжают демонстрировать невероятную меткость, сбивая вражеские ударные беспилотники даже с помощью стрелкового оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры успешной охоты подразделения Государственной пограничной службы Украины на севере страны.

Благодаря слаженным действиям мобильной огневой группы, очередной иранский дрон-камикадзе не долетел до своей цели.

