Совет ЕС вернул под санкции белорусское предприятие, которое смогло от них отбиться в 2024-м

  • 26.02.2026, 23:54
  • 1,092
Оно находится в Бобруйске.

Бобруйское предприятие «Белшина» вновь оказалось под санкциями Евросоюза. Такое решение принял Совет ЕС, соответствующая информация 26 февраля опубликована в официальном журнале Евросоюза, заметило «Зеркало».

Это уже второй случай, когда «Белшину» включают в европейский санкционный список. Впервые она попала под ограничения 2 декабря 2021 года, однако спустя некоторое время стала одним из немногих белорусских предприятий, которому удалось добиться исключения себя из санкционного списка Евросоюза.

Так, суд Европейского союза в Люксембурге в марте 2024 года решил, что компанию бездоказательно обвинили в финансировании режима и поддержке войны России против Украины. Хотя Белорусский расследовательский центр (БРЦ) нашел информацию, которая указывает на то, что параллельно с оспариванием санкций предприятие поставляло шины на российский рынок, где они использовались для армии этой страны.

В обосновании повторного включения в санкционный список говорится, что ОАО «Белшина» — крупный государственный производитель шин в Беларуси, прибыльный и напрямую выгодный для государства. Компания поставляет шины российским военным в Украине, а дистрибьютором в Россию выступает Дмитрий Лукашенко.

Сотрудников предприятия, протестовавших после выборов 2020 года, увольняли или вынуждали уволиться, а политзаключенных привлекали к опасным работам. Компания получает государственную помощь, льготы по налогам и госзакупки без тендеров, что делает ее зависимой от властей и причастной к репрессиям против гражданского общества.

Помимо «Белшины», в санкционном списке ЕС значатся и другие крупные белорусские предприятия, включая «Беларуськалий», МЗКТ, «Гродно Азот», «Белтехэкспорт», 140-й ремонтный завод, а также филиал «Гродно Азота» — «Завод Химволокно».

В перечень также включены 54 должностных лица. Среди фигурантов значатся премьер-министр Александр Турчин, председатель «палаты представителей» парламента Игорь Сергеенко и глава МИД Максим Рыженков.

Как сообщили в МИД Литвы, Совет ЕС продлил санкции против Беларуси на год — до 28 февраля 2027 года. Меры введены из-за репрессий внутри страны, поддержки России в войне против Украины и гибридных атак на страны ЕС. Под санкциями сейчас 312 граждан и 57 организаций: их активы в ЕС заморожены, им запрещены финансовые операции и въезд на территорию блока.

