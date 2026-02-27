Мелания Трамп будет председательствовать в Совбезе ООН
- 27.02.2026, 2:00
Уже в марте.
Супруга президента США Мелания Трамп будет председательствовать в марте на заседании Совета Безопасности ООН — в первый день, когда его возглавит американская делегация.
Об этом 26 февраля посол США в ООН Майк Волц написал на своей странице в соцсети Х.
«Создаем историю! Мелания Трамп впервые станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности — в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!», — говорится в тексте.
Кроме того, представители миссии США при ООН сообщили, что Мелания Трамп будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира.
«В тот же день, когда США примут председательство в Совете Безопасности ООН, Мелания Трамп войдет в историю, взяв в руки молоток (впервые первая леди США будет председательствовать в Совете) и будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира. Администрация Трампа продолжает делать для мира больше, чем любая другая в американской истории», — подытожили они.