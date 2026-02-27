Парламент Германии разрешил военным сбивать неизвестные дроны 27.02.2026, 5:59

Бундестаг одобрил поправку к закону о воздушной безопасности.

Немецкий Бундестаг проголосовал за предоставление Вооруженным силам более широких полномочий по перехвату и сбиванию беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны.

Об этом сообщает Tagesschau.

Бундестаг одобрил поправку к закону о воздушной безопасности, предложенную Министерством внутренних дел, направленную на ускорение и упрощение защиты от беспилотников.

Ранее перехватом дронов занималась местная полиция, а вмешательство Бундесвера было запрещено. Исключением были случаи, когда беспилотники пролетали над военными объектами.

Принятая поправка позволяет федеральным землям обращаться за помощью в противодействии БПЛА к Вооруженным силам Германии.

Процедура потенциального развертывания военных должна быть упрощена и ускорена. В частности, Министерство обороны будет нести полную ответственность за принятие решений по противодействию дронам. Ранее ему необходимо было координироваться с Министерством внутренних дел.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за умышленное и несанкционированное проникновение в зону безопасности аэропорта, которое мешает воздушному движению. Нарушители могут быть наказаны лишением свободы на срок до пяти лет.

Немецкий парламент принял соответствующее решение на фоне того, что в Европе усилились гибридные атаки с участием беспилотников, в частности против аэропортов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com