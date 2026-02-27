закрыть
27 февраля 2026, пятница, 8:30
Пакистан объявил открытую войну афганскому правительству Талибана

1
  • 27.02.2026, 8:07
  • 1,058
Пакистан объявил открытую войну афганскому правительству Талибана
иллюстративное фото

Истребители бомбардируют Кабул, Кандагар и Пактию.

Пакистан объявил «открытую войну» афганскому правительству Талибана после усиления напряжения в отношениях между странами и длительных пограничных столкновений. Авиаудары были нанесены 27 февраля по городам Кабул, Кандагар и Пактия.

Об этом сообщает The Telegrapf.

В ночь на 27 февраля 2026 года пакистанские военные под кодовым названием Operation Ghazab Lil Haq нанесли удары по объектам, которые, по данным Исламабада, принадлежат силам Талибана и другим вооруженным группировкам.

Авиаудары были нанесены по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и убежищам боевиков по всему Афганистану, включая Кабул, Кандагар и Пактию.

Пакистанские источники утверждают, что во время операции уничтожено более 130 боевиков и более 200 ранены, разрушены десятки лагерей и военных позиций.

Позиция Талибана и эскалация

Талибан, который контролирует правительственную власть в Кабуле, заявил, что удары пакистанской авиации стали ответом на предыдущие атаки пакистанских войск и нарушение суверенитета Афганистана.

Конфликт разгорелся на фоне длительных пограничных столкновений вдоль «линии Дюранда», где обе стороны обменивались обстрелами в последние месяцы, несмотря на хрупкое перемирие, действующее с октября 2025 года.

Попытки мирных переговоров в Стамбуле и других городах не дали длительного результата, а уровень доверия между Исламабадом и Кабулом оставался низким.

Из международного сообщества уже звучат призывы к деэскалации и защите гражданского населения: уже есть сообщения о раненых мирных жителях и звуки взрывов в Кабуле, что усиливает опасения относительно гуманитарного кризиса в регионе.

Напомним, под утро стало известно, что афганские военные объявили о начале ответных ударов по территории Пакистана после авиаударов последнего по приграничным регионам.

Эскалация между странами сегодня стала одной из самых серьезных за последние годы, грозящей перерасти в полноценный вооруженный конфликт между двумя соседними государствами после десятилетий нестабильности на границе.

