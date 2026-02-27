Пакистан объявил открытую войну афганскому правительству Талибана1
Истребители бомбардируют Кабул, Кандагар и Пактию.
Пакистан объявил «открытую войну» афганскому правительству Талибана после усиления напряжения в отношениях между странами и длительных пограничных столкновений. Авиаудары были нанесены 27 февраля по городам Кабул, Кандагар и Пактия.
Об этом сообщает The Telegrapf.
В ночь на 27 февраля 2026 года пакистанские военные под кодовым названием Operation Ghazab Lil Haq нанесли удары по объектам, которые, по данным Исламабада, принадлежат силам Талибана и другим вооруженным группировкам.
Авиаудары были нанесены по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и убежищам боевиков по всему Афганистану, включая Кабул, Кандагар и Пактию.
Пакистанские источники утверждают, что во время операции уничтожено более 130 боевиков и более 200 ранены, разрушены десятки лагерей и военных позиций.
Позиция Талибана и эскалация
Талибан, который контролирует правительственную власть в Кабуле, заявил, что удары пакистанской авиации стали ответом на предыдущие атаки пакистанских войск и нарушение суверенитета Афганистана.
Конфликт разгорелся на фоне длительных пограничных столкновений вдоль «линии Дюранда», где обе стороны обменивались обстрелами в последние месяцы, несмотря на хрупкое перемирие, действующее с октября 2025 года.
Попытки мирных переговоров в Стамбуле и других городах не дали длительного результата, а уровень доверия между Исламабадом и Кабулом оставался низким.
Из международного сообщества уже звучат призывы к деэскалации и защите гражданского населения: уже есть сообщения о раненых мирных жителях и звуки взрывов в Кабуле, что усиливает опасения относительно гуманитарного кризиса в регионе.
Напомним, под утро стало известно, что афганские военные объявили о начале ответных ударов по территории Пакистана после авиаударов последнего по приграничным регионам.
Эскалация между странами сегодня стала одной из самых серьезных за последние годы, грозящей перерасти в полноценный вооруженный конфликт между двумя соседними государствами после десятилетий нестабильности на границе.