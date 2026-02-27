Трампу представили варианты военных действий против Ирана 1 27.02.2026, 8:20

Переговорам конец?

В четверг 26 февраля главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер проинформировал президента США Дональда Трампа о вариантах возможных военных действий против Ирана.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке, адмирал Купер, проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.

По словам чиновника США, на брифинге в четверг присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Брифинг прошел в то время, как в Женеве завершился третий раунд американо-иранских переговоров по ядерной проблеме.

Многие в администрации Трампа рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение о начале войны.

Однако по словам высокопоставленного американского чиновника, переговоры были «позитивными», но никаких деталей он не привел. В то же время глава МИД Ирана Аббаса Арагчи заявил, ядерные переговоры в Женеве привели к взаимопониманию по некоторым вопросам, но оставили пробелы по другим.

Стоит добавить, что согласно заявлению Арагчи и главы МИД Омана Бадра Альбусаиди, следующим шагом в переговорах станут консультации в Вашингтоне и Тегеране. Затем на следующей неделе в Вене пройдут дискуссии между экспертами по ядерной энергетике.

Также глава иранского МИД анонсировал, что на следующей неделе уже «четвертый раунд переговоров».

