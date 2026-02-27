Десантники Британии и Франции провели подготовку к возможной переброске в Украину 27.02.2026, 8:23

Фото: AS1 Georgia Callaway/Ministry of Defence

Подробности.

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии в Украине. Их могут отправить, если страна заключит мирное соглашение с Россией.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, учения в провинции Бретани прошли 24 февраля и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО. Данная подготовка являются частью учений «Орион», которые закончатся 3 марта.

Действия произошли спустя несколько недель после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы в Украине, если будет достигнута сделка о прекращении огня между Киевом и Москвой.

Согласно публикации The Telegraph, во время учений более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Британии провели имитацию рейда вместе со своими товарищами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции.

На данный момент состав подразделений, которые могут быть задействованы в Украине - пока не озвучен. Но издание отмечает, что военные 16-й воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности и способны в кратчайшие сроки развернуться в составе сил НАТО.

Что в целом было на учениях «Орион»

В Минобороны Британии заявили, что в учениях «Орион» принимают участие около 2000 британских и французских военных. Эти учения представляют собой испытательную миссию по «поддержке союзника по НАТО в борьбе с повстанческим движением и угрозой вторжения».

Девятидневные воздушно-десантные учения начались 24 февраля с того, что военные совершили прыжки с транспортных самолетов Королевских ВВС и Космических сил Британии, после чего заняли позиции и развернули оборонительные сооружения.

В ходе учений, призванных подготовить войска к реалиям конфликтов XXI века, военные отражают условные атаки, а затем отработают засады и нападения на вражеские силы.

В частности, под контролем французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси (недалеко от Парижа), британские разведчики и парашютисты из группы коммандос совершили незаметную высадку на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан.

Они уничтожили вражеские средства ПВО и обозначили зону высадки основных сил, в которой высадились солдаты 2-го батальона парашютного полка в составе двух боевых групп.

Взвод из итальянской бригады парашютистов тоже вступил бой, после чего самолет RAF A400M бросил припасы.

Как ожидается, учения завершатся 3 марта. По словам французского генерала Рено Ронде, они имеют решающее значение.

«Учения... позволяют нам тестировать новые конструкции и оборудование, особенно в области гибридных коммуникационных сетей и интеграции беспилотных летательных аппаратов. Способность к инновациям и быстрой адаптации теперь является ключевым фактором сохранения превосходства на поле боя», - отметил он.

В чем проблема для Британии отправить войска в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Британия и Франция обязались направить в Украину контингент численностью около 5000 солдат от каждой из стран.

Однако у Британии есть проблема выставить такие боеспособные силы, поскольку численность армии страны сократилась примерно до 70 тысяч военных, что является самым низким показателем за более чем 200 лет.

На этой неделе Стармера предупредили, что для достижения этой цели Британии придется вывести войска из Эстонии и Кипра, чтобы направить в Украину полностью оснащенную бригаду.

В среду министр вооруженных сил Аль Карнс предупредил, что до крупной войны в Британии осталось три года, отметив, что страна не готова к такому конфликту.

«Что касается сдерживания России, у нас есть от трех до пяти лет, прежде чем нам придется вступать в серьезное противостояние с крупным государством, в той или иной форме конфликт, ограниченный географически», - сказал он.

Карнс добавил, что британская армия во многих моментах не изменилась с 1990-х головы поэтому необходимо двигаться быстрее и во всем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com