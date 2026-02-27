Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН: новые подробности 12 27.02.2026, 8:41

2,950

Мелания Трамп

Фото: Getty Images

Это произойдет впервые в истории.

Первая леди США и супруга Дональда Трампа - Мелания, в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН. Это произойдет 2 марта.

Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

Как известно, на днях ротационное председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Но заседание впервые возглавит супруга действующего президента, хотя обычно они проходят под председательством посла или высокопоставленного члена правительства страны-представителя по ротации.

«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности - у первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова великой!», - написал он.

На странице офиса первой леди США в Х уточнили, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.

«Под руководством госпожи Трамп... члены Совета будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности», - добавили в офисе.

Reuters сославшись на слова представителя ООН тоже пишет, что «это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, состоящего из 15 членов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com