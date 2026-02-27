Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН: новые подробности

Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН: новые подробности12
- 27.02.2026, 8:41
- 2,950
Это произойдет впервые в истории.
Первая леди США и супруга Дональда Трампа - Мелания, в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН. Это произойдет 2 марта.
Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.
Как известно, на днях ротационное председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Но заседание впервые возглавит супруга действующего президента, хотя обычно они проходят под председательством посла или высокопоставленного члена правительства страны-представителя по ротации.
«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности - у первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова великой!», - написал он.
На странице офиса первой леди США в Х уточнили, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.
«Под руководством госпожи Трамп... члены Совета будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности», - добавили в офисе.
Reuters сославшись на слова представителя ООН тоже пишет, что «это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, состоящего из 15 членов».