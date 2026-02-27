Обедневшие россияне не смогли выполнить наказ Путина есть больше рыбы 7 27.02.2026, 8:46

2,528

Названы основные причины.

Властям не удалось довести потребление рыбы до рекомендованных 28 кг на человека в год, как того требовал президент Владимир Путин. По итогам 2025 года россияне в среднем съели лишь 24 кг — на 2,4% меньше, чем годом ранее, и на 10,9% ниже уровня 2023-го, приводит данные Рыбного союза «Коммерсантъ». Основными причинами стали низкая доступность рыбной продукции и переход покупателей в режим экономии, говорит управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов.

Согласно данным Росстата, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых) за год подорожала на 17,6% — до 416 рублей за килограмм по состоянию на январь. Соленая, маринованная и копченая — на 18,3% (924 руб./кг). Живая и охлажденная — на 12,5% (383 руб./кг). Мороженые кальмары прибавили 19,3% (645 руб./кг), рыбное филе — 10% (655 руб./кг), натуральные консервы — 12,9% (702 руб./кг).

В значительной степени на финальную стоимость влияют фасовка, логистика и наценка торговой сети, отмечает Рыбный союз. Например, в январе свежемороженый разделанный минтай в центре страны стоил в рознице 261 руб./кг, хотя рыбак установил цену в 54% от этой суммы (141 руб./кг). Поскольку покупательская способность россиян падает, добытчикам выгоднее отправлять улов на экспорт, говорит партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. «Потребители не готовы платить за филе минтая в два-три раза дороже, что делает экспорт сырца более маржинальным», — поясняет она.

В 2025 году продажи рыбы в рознице снизились на 1% в натуральном выражении, подсчитали аналитики NTech. Наиболее заметный спад — в сегменте охлажденной и замороженной рыбы (минус 8%). Копченая просела на 4%, слабосоленая — на 3%. Ассортимент в торговых сетях сократился на 4,4%, фиксирует «Нильсен».

В октябре Путин в ходе встречи с правительством пожаловался, что россияне едят слишком мало рыбы, отметив, что потребление отстает от рекомендованной Минздравом нормы в 28 кг. В связи с этим он поручил увеличить показатель. Однако достичь этой цифры в обозримой перспективе, по оценкам участников рынка, нереально. Корягина прогнозирует, что в 2026 году потребление рыбы продолжит сокращаться либо будет стагнировать. В «Рексофт Консалтинге» также ожидают снижения.

Ситуацию усугубляет падение вылова, которое составило 5% в 2025 году. Добыча сардины иваси обвалилась в десять раз — до 57 тыс. тонн. Мойву не ловили вовсе из-за отсутствия квот. Цифры по пикше и треске оказались на исторических минимумах. Также сократилась добыча кальмара и креветки.

При этом значительная часть улова уходит за рубеж. В 2025 году экспорт сохранился на уровне 2,1 млн тонн, но его доля в структуре вылова выросла с 43% до 45%. Для сравнения: исторически за границу отправляли 30–35%. На фоне выгодной мировой конъюнктуры экспорт остается приоритетом, подчеркивает Корягина. В том числе за рубеж продают около 70% минтая, который занимает более 40% всего вылова (2,17 млн тонн). Внутри России в основном остается аквакультура — лосось, форель, семга. По оценке Рыбного союза, уровень самообеспеченности страны рыбой составляет лишь 37%.

Формально предложение на рынке «достаточное», утверждает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов. Но при падающей покупательной способности населения это мало что меняет. «Для повышения потребления требуется не увеличивать общие поставки внутри, ограничивая, например, экспорт, а обеспечить соответствие предлагаемого продукта особенностям спроса», — подчеркивает он.

