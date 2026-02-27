закрыть
27 февраля 2026, пятница
Ракеты погрузили российский Белгород в блэкаут

  • 27.02.2026, 8:52
Город остался без света, тепла и воды.

К вечеру 26 февраля российский Белгород подвергся массированной ракетной атаке, в результате которой в городе начались проблемы со светом, теплом и водой, пишет «Фокус».

Серьезные повреждения получили объекты критической инфраструктуры города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал Гладков.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — отметил Гладков.

В то же время российское издание Astra обнародовало видео из Белгорода, на котором зафиксированы моменты прилетов ракет, а также блэкаут в городе.

Кроме того, местный телеграм-канал «Пепел-Белгород» пишет, что во время ракетного удара под обстрел попала Белгородская ТЭЦ.

