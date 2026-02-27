«Траты незаметно выросли вообще на все» 27.02.2026, 9:47

Белорусом возмутили квитанции на оплату коммунальных услуг за январь.

Издание «Салідарнасць» расспросило белорусов, насколько отразился на их кошельках «отложенный рост услуг ЖКХ». Имена всех собеседников изменены.

На днях замминистра иностранных дел РБ Игорь Секрета похвастался на заседании Совета ООН по правам человека, что в Беларуси отложили повышение тарифов ЖКУ из-за холодного января. Цитата из выступления чиновника в Женеве достойна того, чтобы ее привести:

«В то время, как жители якобы сытой Европы вынуждены экономить на тепле, но при этом все равно оплачивать драконовские, огромные счета за электричество из-за выдавшейся в этом году холодной зимы.

Беларусь, несмотря на беспрецедентное незаконное санкционное давление, исходя из интересов своих граждан, отказывается от запланированного повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на период холодов.

Государство осознанно берет на себя финансовую нагрузку, чтобы защитить семьи, пенсионеров, простых людей — уязвимых категорий граждан».

«Чувствительно, прямо скажем»

Между тем, многие белорусы получили квитанции на оплату коммунальных услуг за январь — и неприятно удивились цифрам. То ли речь замминистра о защите простых людей мимо ушей пропустили, то ли экономии даже со старыми тарифами не вышло.

Эмоции то и дело выплескиваются в соцсети.

«Белорусы, как вам такая коммуналка? Пора открывать сбор» — выложил в Threads один из пользователей фото «жировки» на 770 рублей — и это за квартиру чуть больше 33 квадратных метров, но с задолженностью по счетчикам воды.

«У нас двушка, 380 рублей с «обоснованными» тарифами. Чувствительно, прямо скажем», — ответили ему.

«За общагу 300 с хвостиком рублей не хотите ли?».

«Ха, трешка — 435 рублей. Кто больше, граждане тунеядцы?».

«У меня 400 вышло из-за собственника-тунеядца. Человек живет в другой стране и в Беларусь не вернется даже под дулом пистолета», — поделилась болью другая белоруска.

«Я одна в однушке, лишнего не лью и не сжигаю. За декабрь было 85, за январь — почти 115, ничего себе разница за месяц? И это еще типа тарифы не подняли», — констатировала третья.

«А если официально не работаешь и числишься у родного государства «тунеядцем», оно от большой любви очень много насчитывает. У меня 280, и это не Минск», — отметил еще один белорус.

«Было 54, стало 99 за январь. Так-то вроде ничего, но разница почти в два раза», — удивилась собственной квитанции следующая комментаторка.

И пошла цепная реакция — люди в комментариях кто хвастается, что выходит 60 рублей на одного, кто печалится — «у нас 170 за двушку», «90 рублей разница с прошлым месяцем за двоих, как-то овердофига», «230 рублей за квартиру, где вообще еще никто не прописан, только недавно в наследство получила — ничего?», «за дом плачу 700-900 рублей ежемесячно, но летом попроще, конечно, около 500».

«Зато не как в Европе», — с иронией констатировали беларусы в процессе обмена новостями. — «Подождите еще, повышение только в марте!» — напомнили им.

«Для двоих работающих не такая сумма, чтобы паниковать»

«Салідарнасць» попросила читателей поделиться, как изменились их январские «жировки» — и насколько это ощутимо для бюджета.

— Мы живем в частном секторе и бумажные квитанции нам в почтовые ящики не бросают, — говорит Людмила, — сразу платим через ЕРИП. За январь уже заплатили, конечно, и заметили, что сумма стала больше — морозы стояли очень ощутимые, у нас газ уходил только так. Спросили у людей с электрическим отоплением, у них еще больше «нагорело» и вышли значительные траты.

А мы в итоге заплатили 90 рублей только за тепло, хотя обычно в холодные месяцы набегает 50-55. Но это, нужно учитывать, и не за двухкомнатную типовую квартиру в старой панельке, где от тебя ничего не зависит, а за дом в 100 квадратов. И я считаю, что траты полностью оправданы — мы реально не мерзли, делали себе комфортную для жизни температуру.

В апреле по новым тарифам выйдет больше за воду, но тут как посмотреть: мы ведь не платим отдельно за подогрев и за канализацию-водоотведение (раз в год сами вызываем специальные службы и единовременно оплачиваем все это).

Даже если будем платить рублей 250 — для двоих работающих, даже с районными, нестоличными зарплатами, это совсем не такая большая сумма, чтобы паниковать. У нас на кредиты за реновацию дома и на стройматериалы для участка больше выходит. Так что в целом для семейного бюджета не напряжно. Людям на пенсии, особенно одиноким, в этом смысле гораздо сложнее.

Но тут опять же, как посмотреть.

Кто-то живет в квартире, платит минимальные суммы на капремонт и оплату дворников и не парится, а в доме и на участке приходится все делать самому. Зато если мы поставили новый забор — то знаем, что его делали на совесть и лет 10 минимум он простоит, а не будет «освежаться» каждый год по весне абы-как, дешевенькой краской.

«Траты незаметно выросли вообще на все»

— Собираю бумажные «жировки» как раз потому, что по ним удобнее отслеживать, в каких строчках меняются суммы, — делится Ирина Иосифовна из Минска. — Вот сейчас за январь вышло 85 рублей за отопление, в декабре было 55, за все услуги ЖКХ (в расчете на большую трехкомнатную квартиру) — 188 рублей, а было 162.

Правда, ничем не могу упрекнуть коммунальщиков: топили у нас все время хорошо, иногда даже приходилось проветривать по вечерам, потому что сильно тепло и душно в квартире. И нашумевшие аварии с водой и теплом каким-то чудом нас минули, хотя мы в старой части Московского района живем и многие соседи жаловались, что у них был ужас.

А учитывая, что у нас две пенсии и у мужа еще небольшая подработка, в общих тратах за месяц это подорожание чувствуется, но не критично. Говорят, что плюс 22 рубля примерно будет с апреля — посмотрим, пока звучит нестрашно. И пенсии ведь тоже подрастут.

Другое дело — что даже наши довольно скромные пенсионерские траты потихоньку, незаметно выросли вообще на все. Может, только транспорт дорожает медленнее других услуг. А так — идешь в магазин и невольно сравниваешь, что две недели назад за те же деньги в корзинке ассортимент был побольше и поразнообразнее. Рыба, сухофрукты, сладости, овощи и фрукты — то там плюс рубль, то здесь плюс два.

С лекарствами сильно заметно. Мужу рецептурный препарат дети купили и привезли из другого города — потому что в Минске, представьте, в продаже его нет. А еще оказалось, что в районе лекарственный список выходит на 20-30 рублей дешевле.

И тогда, конечно, понятно, с чего это наше правительство такое «доброе» и отодвинуло подорожание услуг ЖКХ.

Потому что если все это растет одновременно, очень трудно не заметить, как быстро разлетаются деньги из кошелька или с карточки. А тут вроде как растянули по времени.

«Может, больше про проблемы своих граждан надо говорить?»

— У соседки собственник квартиры — сын, который числится «тунеядцем». Она как увидела в квитке 450 рублей за январь, так за сердце схватилась, я ее на кухне полвечера валерьянкой отпаивала, — говорит Анастасия, жительница областного центра. — У нас за двушку всего-то 115 — вообще ерунда на этом фоне.

Хотя вообще сам подход про «экономически обоснованные тарифы» для тех, кто якобы не вносит вклад в белорусскую экономику — бесит страшно. В чем тут справедливость? Справедливо — это оплачивать столько, сколько стоят услуги.

Разве эти люди кого-то, извините, объедают, получают какое-то эксклюзивное обслуживание лучшего качества? Как показала нынешняя зима — даже того, что положено по нормам (имею в виду отопление) не всегда получают. Зато переплачивают. Видимо, государству очень деньги нужны.

Я знаю, что в соседних странах люди платят за коммунальные услуги в разы больше. Пропаганда об этом очень любит язвительно порассуждать. Но, во-первых, не раз уже считали, что с учетом разницы в зарплатах, ценах на продукты и услуги — уровень жизни у соседей все равно выше, что-то не едут толпами литовцы и поляки в Беларусь переселяться.

А во-вторых, у них социально незащищенным слоям адресно помогают, государство компенсирует малоимущим то же самое отопление. А у нас, сужу по своей бабушке: пенсию с февраля подняли на 10%, но одна только коммуналка за январь «съела» половину этой прибавки.

Это как вообще получилось в социально-ориентированном государстве? Может, больше про проблемы своих граждан надо говорить, а не считать расходы соседей?

