закрыть
27 февраля 2026, пятница, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус передал незнакомцу пакет, в котором лежали больше 100 тысяч рублей, и попал в ДТП

  • 27.02.2026, 9:59
Белорус передал незнакомцу пакет, в котором лежали больше 100 тысяч рублей, и попал в ДТП

Только после этого он понял, что имеет дело с мошенниками.

Житель Вилейки лишился 126 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников. Подробности уголовного дела рассказали в Следственном комитете, пишет «Зеркало».

Днем 12 февраля 45-летнему мужчине позвонили с иностранного номера, код которого отличался от белорусского всего одной цифрой. Женский голос представился сотрудницей энергосбыта. Девушка сообщила о просроченной договорной услуге. Потерпевший согласился заключить новый контракт дистанционно и назвал идентификационный номер своего паспорта.

Затем на Viber мужчине позвонил лжеследователь. Он сообщил, что паспортные данные белоруса попали к мошенникам, а на его имя оформляются кредиты, которые предназначены для «спонсирования вооруженных сил Украины».

Чтобы усилить давление, аферисты позвонили от имени «представителей Национального банка». На вопросы жителя Вилейки о том, как могли так быстро оформить кредиты, собеседники уходили от прямых ответов.

Кульминацией стала просьба «следователя» сообщить, есть ли дома наличные. Под предлогом предстоящего обыска и возможной конфискации мужчину убедили передать деньги «внештатному сотруднику», который якобы доставит их в Минск для декларирования. По указаниям куратора потерпевший упаковал 30,9 тысячи долларов и 26 тысяч рублей в непрозрачные пакеты и передал незнакомцу в городе.

На следующий день злоумышленники вновь связались с мужчиной и выяснили, что у матери потерпевшего остались еще 12 тысяч рублей. Их они потребовали «задекларировать» через инфокиоск. Мужчина выполнил и это требование.

14 февраля мошенники потребовали, чтобы мужчина лично приехал в столицу «закрыть вопросы по кредитам». По дороге к указанному адресу он попал в ДТП.

«Находясь в шоковом состоянии, потерпевший сообщил об этом «куратору», которая потребовала немедленно удалить переписку в Viber. Именно это вызвало у мужчины первые серьезные подозрения. Родственница, приехавшая на место аварии, заметила его странное поведение и выяснила, что он стал жертвой мошенников», — сообщили в Следственном комитете.

В общей сложности житель Вилейки потерял более 126 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип