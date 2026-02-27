В России заканчиваются трактора и комбайны

В России заканчиваются трактора и комбайны5
Служба внешней разведки Украины узнала интересные факты.
В России, по оценкам экспертов, рынку агротехники на данный момент не хватает около 62 тысяч тракторов и 34 тысяч комбайнов, что может негативно повлиять на производство продовольствия.
Об этом рассказала Служба внешней разведки Украины.
По данным СВР, в России продажи сельскохозяйственной техники снизились на 25%. Особенно заметно упали продажи зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов, плугов и культиваторов. Но и производство сельскохозяйственной техники в РФ тоже снизилось.
Например, в январе - феврале 2025 года российские компании выпустили сельскохозяйственной техники на 11% меньше. Российскому рынку агротехники уже не хватает около 62 тысяч тракторов и 34 тысяч комбайнов. В результате всего этого изношенность машинно-тракторного парка превысила 50%. При этом коэффициент обновления сельскохозяйственной техники составляет всего 3,5% при норме 10%.
СВР считает, что кризис российского рынка агротехники уже стал системным и это может негативно повлиять на урожайность и производство продовольствия.
Причина заключается в отставании технологической базы, что вызвано влиянием западных экономических санкций, которые США, Европа и другие страны ввели против России за то, что российская армия в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину.
К серьезным проблемам в агросекторе России привела и высокая учетная ставка. Из-за этого доходы российского сельского хозяйства ежегодно снижаются на 5-8 млрд долларов.
Например, если в 2020 году в РФ рентабельность растениеводства составляла 40%, то в 2025 году - только около 15%. Производство зерна в России сейчас вообще убыточно.
В связи с серьезными проблемами в сельском хозяйстве, согласно прогнозу СВР, в России может начаться дефицит продовольствия и увеличиться цены на продукты питания.