ABC News: США готовят варианты атаки на Иран 27.02.2026, 10:28

Стало известно, кто может нанести первый удар.

Адмирал ВМС США Брэд Купер, который командует войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Во время обсуждения присутствовал и глава Объединенного комитета начальников штабов и главный военный советник Трампа генерал Дэн Кейн. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, приближенные к Трампу.

Axios отмечает, что это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.

Совещание высшего военного командующего в регионе состоялось в тот же день, когда представители США и Ирана провели непрямые переговоры в Женеве по ядерной программе и баллистическим ракетам Ирана.

Ни одна из сторон не объявила о достижении соглашения. Министр иностранных дел Ирана заявил, что был достигнут прогресс, и что «технические переговоры» будут продолжены на следующей неделе в Вене.

По данным ABC News, несколько республиканцев и некоторые чиновники администрации Трампа в последние дни приватно высказывались за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу в нанесении удара по Ирану вместо того, чтобы США начинали военные действия.

«Сразу не было ясно, поддержал ли такой план Трамп, который, как говорят, все больше разочаровывается отказом Ирана согласиться на его требования прекратить обогащение урана и ограничить программу баллистических ракет», - пишут журналисты.

Источники ABC News сообщают, что совместная операция США и Израиля все еще возможна, поскольку США перебросили в регион впечатляющее количество кораблей и истребителей — все они находятся в зоне досягаемости Ирана.

Политические аналитики считают, что предложения о том, чтобы Израиль нанес первый «удар», вероятно, имеют целью служить своеобразным политическим прикрытием для республиканцев в Конгрессе, которые сталкиваются со сложным избирательным годом. Трамп вел предвыборную кампанию, обещая, что он положит конец войнам, а не начнет их.

Если Израиль нанесет удар по Ирану, представители министерства обороны США прогнозируют, что Иран почти наверняка ответит. Тогда Трамп сможет утверждать, что вмешательство США в конфликт соответствует многолетней политике защиты Израиля.

