Китай призвал своих граждан в России «быть осторожными»
- 27.02.2026, 10:40
Из-за нового закона о призыве.
Китай предупредил своих граждан, проживающих в России, о новом законе, который обязывает служить иностранцев в российских вооруженных силах.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Гонконгское издание South China Morning Post 26 февраля сообщило, что консульство Китая в России призвало китайских граждан, проживающих в России, «обратить внимание» на новый российский закон, принятый в ноябре 2025 года.
Он требует от мужчин-постоянных жителей в возрасте от 18 до 65 лет пройти не менее одного года службы в российской армии, чтобы подать заявку на получение российского гражданства или вида на жительство.
Этот закон предусматривает исключения для:
граждан Беларуси;
мужчин, которые предоставляют доказательства того, что они уже выполнили требование о службе в российской армии;
мужчин, которые предоставляют документы из российских военных призывных и вербовочных центров о том, что они непригодны к военной службе.
Российские государственные СМИ в то время не обнародовали эти аспекты указа.
Отмечается, что консульство Китая не предупреждало своих граждан непосредственно об опасности службы в российской армии, но призвало «принимать осторожные решения», чтобы «обеспечить законный статус проживания в России».
Как утверждают аналитики, предупреждение консульства является признаком того, что Китай может быть обеспокоен тем, что Россия заставит своих граждан, проживающих в России, проходить военную службу на основании этого закона.
Россия проводила рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов и принуждала их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации.
Принуждение иностранцев к службе в российской армии как условие для получения вида на жительство или гражданства является значительным усилением механизмов набора в армию.
ISW недавно зафиксировало признаки того, что Кремль готовится к призыву резервистов, чтобы компенсировать нехватку личного состава из-за замедления темпов набора в российскую армию.
«Заявление консульства Китая может быть дополнительным признаком того, что Россия готова провести призыв резервистов и применить другие механизмы принудительного набора, которые могут коснуться ее граждан, проживающих в России», - отмечают аналитики.