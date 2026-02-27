Маршрутка в Минске поднимает цену билета сразу на 1,5 рубля

Маршрутка в Минске поднимает цену билета сразу на 1,5 рубля1
- 27.02.2026, 10:56
- 1,298
Цену билета сразу на 1,5 рубля поднимает с 1 марта маршрутка № 1183, которая развозит пассажиров между станциями «Ждановичи» и «Автозаводская».
Объявление об увеличении стоимости проезда заметила в салоне общественного транспорта пользовательница Threads, пишет «Зеркало».
С началом весны проезд из конца в конец будет стоить 5 рублей. Билет на отрезке «Каменная горка — Ждановичи» обойдется в два рубля.
«Поднять проезд сразу на 1,5 рубля. Как вам такое?! Маршрутка 1183. <…> Придется чухать на метро по утрам», — написала автор поста, уточнив, что билет стоил 3,5 рубля с марта 2025 года.
Публикация минчанки вызвала бурю возмущения. В комментариях пользователи клеймили маршрутчиков и за высокие цены, и за то, что уровень комфорта не дотягивает до стоимости проезда.
«Беспредельщики. Куда правительство и органы контроля смотрят? Зарплата у людей не поднималась, доллар не растет. С какого перепугу маршруточники так задирают цены?» — поинтересовалась laralora100.
«5 рублей — это уже почти проездной в метро. Выбор очевиден», — намекнул pro_metropoliten.
«Собираетесь четыре человека утром на остановке и [поезжайте] на такси», — предложила veronicaberiani.
«Многие маршрутки до сих пор за 3 рубля ездят. Раньше на 1183 с работы ездила, она была лидирующей по стоимости проезда», — поделилась irina_zarubaa.
Автор поста в обсуждении отметила и один важный плюс от повышения цены:
«Придется больше ходить. Как раз к лету похудеть можно».