Маршрутка в Минске поднимает цену билета сразу на 1,5 рубля 1 27.02.2026, 10:56

1,298

Цену билета сразу на 1,5 рубля поднимает с 1 марта маршрутка № 1183, которая развозит пассажиров между станциями «Ждановичи» и «Автозаводская».

Объявление об увеличении стоимости проезда заметила в салоне общественного транспорта пользовательница Threads, пишет «Зеркало».

С началом весны проезд из конца в конец будет стоить 5 рублей. Билет на отрезке «Каменная горка — Ждановичи» обойдется в два рубля.

«Поднять проезд сразу на 1,5 рубля. Как вам такое?! Маршрутка 1183. <…> Придется чухать на метро по утрам», — написала автор поста, уточнив, что билет стоил 3,5 рубля с марта 2025 года.

Публикация минчанки вызвала бурю возмущения. В комментариях пользователи клеймили маршрутчиков и за высокие цены, и за то, что уровень комфорта не дотягивает до стоимости проезда.

«Беспредельщики. Куда правительство и органы контроля смотрят? Зарплата у людей не поднималась, доллар не растет. С какого перепугу маршруточники так задирают цены?» — поинтересовалась laralora100.

«5 рублей — это уже почти проездной в метро. Выбор очевиден», — намекнул pro_metropoliten.

«Собираетесь четыре человека утром на остановке и [поезжайте] на такси», — предложила veronicaberiani.

«Многие маршрутки до сих пор за 3 рубля ездят. Раньше на 1183 с работы ездила, она была лидирующей по стоимости проезда», — поделилась irina_zarubaa.

Автор поста в обсуждении отметила и один важный плюс от повышения цены:

«Придется больше ходить. Как раз к лету похудеть можно».

