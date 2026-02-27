WSJ: Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке 2 27.02.2026, 10:59

1,104

Вашингтон может принять решение уже в ближайшие дни.

Иран отверг ключевые требования США для заключения сделки по ядерной программе в ходе переговоров 26 февраля в Женеве, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники.

По их словам, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявили, что Иран должен уничтожить три своих основных ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передать весь запас обогащенного урана США. Кроме того, они отметили, что любая сделка должна быть бессрочной.

Представителей Ирана не устроила перспектива демонтажа ядерных объектов, полной остановки обогащения урана и вывоза его запасов за границу, а также введения постоянных ограничений на ядерную программу, отметили собеседники WSJ. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати по итогам переговоров заявил, что «из Ирана ничего вывозиться не будет», а обогащение урана «продолжится в соответствии с нуждами страны». «Рассматриваются и другие варианты, включая разбавление. Иран стремится к отмене санкций», — отметил Хазрати.

По данным Axios, Уиткофф и Кушнер остались разочарованы итогам встречи с иранской делегацией. При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал встречу «лучшей и самой серьезной». По его словам, желание достичь соглашения была заметнее, чем ранее, но для дальнейших консультаций с правительствами и подготовки документов потребуется время. Стороны договорились продолжить технические обсуждения на следующей неделе в Вене, добавил Арагчи.

Предыдущие раунды переговоров состоялись 6 февраля в Маскате и 17 февраля в Женеве. По сведениям WSJ, ранее Иран предлагал временно приостановить обогащение урана, вывезти часть запасов в третью страну и заключить экономические соглашения с США. При этом президент Трамп требует, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана и угрожает военным ударом, если соответствующее соглашение не будет достигнуто.

С начала года США стянули к берегам Ирана значительные силы и начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. При этом Трамп заявлял, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Исламской республике, чтобы заставить Тегеран пойти на сделку. 19 февраля глава Белого дома говорил, что примет решение по Ирану через 10 дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com