В Дроздах оперативно пытаются продать дом, который возвел топ-чиновник 27.02.2026, 11:14

Покупателей заманивают скидкой более чем в 5 млн рублей.

В Минске в Дроздах пытаются продать коттедж, который возвел, похоже, бывший премьер-министр Геннадий Новицкий. Потенциальных клиентов пытаются привлечь скидкой в 1 млн 630 тысячи долларов. Если в середине октября 2025 года за недвижимость пытались выручить 4,5 млн долларов, то теперь — 2 млн 870 тысячи, пишет «Зеркало».

На улице Речной в Дроздах продают трехуровневый коттедж общей площадью в 555 квадратных метров. Его построили в 2015 году.

«Жилая часть — два автономных этажа с пятью комнатами, двумя мастер-спальнями, просторной кухней, гардеробными и современной гостиной-столовой-кухней с панорамными окнами. Четыре санузла: один VIP с ванной, биде и душевой кабиной. Два с ваннами и биде. Один с душевой кабиной», — указано в объявлении.

Дом расположен на участке в 17 соток.

Напомним, в середине октября прошлого года за коттедж пытались выручить 4,5 млн долларов, или 13 млн 348,3 тысячи рублей. Но постепенно цену снизили до 3,6 млн долларов, или 10 млн 564,2 тысячи рублей, а теперь за него просят 2 млн 870 тысяч долларов, или 8 млн 186,1 тысячи рублей.

Кто построил эту недвижимость

Выставленный сейчас на продажу дом внешне очень похож на тот, который возвел бывший премьер-министр Беларуси Геннадий Новицкий. Как отмечалось, для этого чиновник брал льготный кредит.

По информации Национального кадастрового агентства, Новицкий взял деньги под половину ставки рефинансирования — на то время 5,5%. Согласно договору, вернуть их нужно было к 2018 году. Такие крупные кредиты не предоставляли лицам предпенсионного возраста, но для Новицкого сделали исключение.

Метраж дома, о котором в прессе рассказывали в 2013-м, практически идентичен площади выставленного сейчас на продажу коттеджа (почти 550 квадратов против 575).

Геннадий Новицкий занял пост премьера в октябре 2001-го. По образованию — инженер-строитель, сделал карьеру в партийных органах. При Лукашенко был министром архитектуры, затем вице-премьером.

Премьером Новицкий пробыл недолго. Поводом для отставки стал крупный скандал с приписками в сельском хозяйстве: выяснилось, что аграриям не выплатили зарплату и не рассчитались с ними за сданные продукты. Лукашенко грозил всем виновным страшной карой — и 10 июля 2003 года Новицкого уволили с поста премьера.

Лукашенко затем назначил оскандалившегося чиновника председателем Совета Республики. Позже он был понижен до члена Совета Республики. После ухода из этой госструктуры бывший премьер-министр вел непубличный образ жизни. Он редко выступал в прессе, не появлялся на дипломатических приемах. Как сообщалось, предложения о работе у него были, но Новицкий осознанно в 65 лет ушел в отставку. Он получал премьерскую пенсию.

Как сложилась дальнейшая судьба Новицкого, неизвестно.

К слову, уже будучи пенсионером, Новицкий бросил фразу: «Я насмотрелся на всех этих членов Политбюро, которых чуть ли не под руки выводили на трибуну, и считаю, что с любых должностей нужно уходить вовремя».

