27 февраля 2026, пятница, 11:33
Ватикан выпустил необычную марку в поддержку украинцев

  • 27.02.2026, 11:29
Ватикан выпустил необычную марку в поддержку украинцев
Папа Лев XIV

Дизайн стал нетипичным для ватиканской филателии.

Ватикан к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России представил новую почтовую марку, посвященную украинским католикам. На ней изображен Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве во время блэкаута.

Об этом сообщает Reuters.

Дизайн марки стал нетипичным для ватиканской филателии. Почтовая служба Святого Престола обычно выпускает марки по случаю католических праздников или в честь национальных Церквей, избегая политических акцентов и отдавая предпочтение изображениям религиозных фигур, в частности местных святых.

На новой марке киевский собор изображен затемненным из-за отключения электроэнергии, однако позади его силуэт подсвечивает оранжевое сияние вечернего неба.

Фото: пресс-служба Ватикана

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, который присутствовал в Ватикане на церемонии презентации, назвал выпуск марки «большим моментом утешения».

«Мы действительно чувствуем поддержку Святого Престола за это особое внимание к нашей истории, к нашей жизни в этот трагический момент войны», - сказал он на итальянском.

Марку также приурочили к 30-летию восстановления Киевской католической епархии после распада СССР и 12-й годовщине возведения собора.

