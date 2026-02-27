Почему школьное образование в Беларуси вовсе не бесплатное 27.02.2026, 11:38

Родителям учеников много за что в школах приходится платить.

Экскурсии, питание и ноутбуки – есть государства, где все это для школьников бесплатно. У кого Беларусь может поучиться настоящей «социальной ориентированности»? Об этом пишет «Белорусы и рынок».

Конституция Беларуси гарантирует бесплатное образование для всех. На деле же родителям учеников много за что в школах приходится платить.

Например, школьники платят за учебники, и дополнительно скидываются на другие учебные материалы. При этом оплата производится по принципу аренды – за пользование бывшими в употреблении экземплярами. Дети из многодетных семей

получают скидку. Бесплатно учебниками пользуются лишь дети-инвалиды и некоторые другие уязвимые категории.

В большинстве же социально-ориентированных стран Европы учебники в школе всем детям предоставляются бесплатно. Например, в соседней Польше, помимо бесплатных учебников, каждый ученик к началу учебного года получает из бюджета 300 злотых (около 83 долларов) на покупку учебных принадлежностей. Эта помощь предоставляется в дополнение к ежемесячному пособию в 220 долларов, выплачиваемому детям до совершеннолетия.

Бесплатные ноутбуки

В странах Северной Европы, помимо основного комплекта учебников, бесплатно предоставляются все материалы, необходимые для учебы, в том числе планшеты и ноутбуки. В Финляндии, например, планшеты даются детям начиная с третьего класса, а старшие ученики используют ноутбуки.

Школы и учителя сами выбирают и приобретают материалы, которые затем предоставляются ученикам.

Без поборов на мероприятия и экскурсии

В целом в странах Северной Европы понятие «бесплатное образование» трактуют более дословно, чем в Беларуси. Помимо бесплатных учебников и материалов, здесь без оплат предоставляется транспорт до школы, медицинское обслуживание, а также из бюджета покрываются расходы на внеклассные мероприятия.

В Финляндии, например, родителям не нужно платить никакие дополнительные сборы и пожертвования, не требуются взносы на экскурсии.

Бесплатное питание

В Финляндии, Швеции и Эстонии всем детям каждый день предоставляются бесплатные школьные обеды. В общеобразовательной школе дети изучают основы национальной культуры питания и основы здорового питания.

Необходимость бесплатных обедов государство объясняет принципами социальной справедливости – каждый ребенок должен иметь равные условия в обучении. Ведь исследования показывают, что полноценное питание является важным условием успешной учебы.

