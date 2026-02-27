Z-пропагандист предрек России «афганский синдром в квадрате» 11 27.02.2026, 11:50

Игорь Димитриев

И криминальный взрыв после «СВО».

Бывший политик из Одессы, z-пропагандист Игорь Димитриев предрек России очень большие проблемы после окончания так называемой «СВО». Возвращение в РФ с фронта сотен тысяч солдат обернется для страны криминальным хаосом.

О еще одном последствии войны для России Димитриев рассказал в своем Telegram-блоге, заметил «Диалог».

Со слов Димитриева, в агрессии против Украины к началу 2026 года были задействованы около 2 миллионов солдат, которые пережили боевые действия высокой интенсивности: артиллерийские и дроновые удары, «мясные штурмы», «обнуления».

Осложнила положение России массовая вербовка на фронт зеков из российских тюрем, которые получили освобождения в обмен на участие в агрессии.

«Какой вывод? Афганский синдром (криминализация, ПТСР, личностная деградация) воспроизведется в России в большем масштабе. Контингент в разы крупнее, война интенсивнее, среди вернувшихся — более ста тысяч человек с уголовным прошлым», — отметил Димитриев.

Помимо общей криминализации, он ожидает беспрецедентный всплеск домашнего насилия. Уже сейчас это активно проявляется. Возвращающиеся в отпуск оккупанты массово избивают и убивают своих жен, родителей и просто знакомых.

Димитриев уверен, что власти РФ не смогут решить проблему. Большинство вернувшихся оккупантов, привыкших убивать, не смогут устроиться в мирной жизни.

Димитриев подозревает, что предчувствие этих потрясений заставляет Кремль брать под жесткий контроль Интернет, в частности блокировать Telegram. Режим пытается предотвратить волну народного недовольства после неудачной войны.

