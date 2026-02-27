Копия российского «Шахеда» дважды атаковала Татарстан 2 27.02.2026, 12:10

2,106

Чем удивили новые дроны ВСУ.

Шахедоподобные дроны минимум дважды атаковали стратегические объекты Российской Федерации возле города Альметьевск в Татарстане. Последний такой случай произошел 21 февраля, а после ударов неизвестных БпЛА 23 и 24 февраля загорелась нефтеперекачивающая подстанция «Калейкино» нефтепровода «Дружба», пишет «Фокус».

Что произошло на расстоянии 1 200 км от Украины и чем привлекают внимание беспилотники с дельтовидным крылом?

После прилетов в Татарстане начался пожар на двух гигантских резервуарах объемом 50 тыс. куб. м и огонь не могли потушить двое-трое суток. Над регионом в районе Альметьевска заметили беспилотники, похожие на российские «Шахеды». На видео они выглядели как плоские объекты, которые при легком наклоне напоминали БпЛА с крыльями в форме треугольника. Кроме того, в канале Supernova опубликовали соответствующее фото: впрочем, не ясно, не подделка ли это. В то же время руководитель центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram, что «Шахеды атакуют Татарстан», подтвердив взрывы в далеком российском регионе. «Фокус» собрал информацию об украинских шахедоподобных дронах и о других случаях, когда их видели над территорией РФ.

Дроны ВСУ — удары украинских «Шахедов»

Ранее шахедоподобный дрон ВСУ уже замечали в небе над Татарстаном. Первый такой случай произошел в ночь на 12 августа 2025 года. На фото и видео, снятыми местными жителями, фигурировал беспилотник, похожий одновременно на БпЛА типа «Рубака» («летающее крыло» с винтом на носу) и на «Батяр», отметили в сети.

Сигнал тревоги объявляли в Альметьевске, и также в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах. О поражениях, взрывах, разрушениях или пострадавших данных не было. При этом в регионе расположены заводы по сборке «Шахедов», другие предприятия российского ВПК, например, «Азот» и ПАО «Энергия», и нефтяная инфраструктура РФ.

Что известно о шахедоподобных дронах ВСУ

Украинское командование пока не сообщило, какое именно средство поражения достало до стратегической цели в Татарстане. Впрочем, опираясь на видеокадры с места событий можно отыскать информацию о минимум трех моделях БпЛА украинских производителей — это «Рубака» и «Батяр» (большего размера) и UAS SETH (меньший).

«Батяр» — беспилотник, внешне похожий на российский «Шахед». Впервые о нем стало известно почти год назад — в мае 2025 года. Компания-разработчик — DeepStrikeTech. На демонстрационных видео видим дельтовидное крыло, винт в хвосте, как у российского Shahed-136/131. Кроме того, в полете он похож на объект, который заметили в небе Альметьевска.

Выяснилось, что первая версия БпЛА «Батяр» — это был дрон-камикадзе, но потом добавили другой функционал — фальшивая цель и возможность сброса взрывчатки. Также отмечается, что устройство сохраняет направление на цель, даже если поврежден и вошел в пике. Разработчики не рассказали, из каких материалов изготовили «Батяр», но заверили, что основывались на западной документации. При этом время разработки с «нуля» до пуска в серию — полгода.

Характеристики шахедоподобного дрона «Батяр»:

дальность — до 800 км;

вес боевой части — около 18 кг;

полные вес БпЛА — около 60 кг;

размеры — неизвестны. Для оценки можно обратиться к характеристике «Шахеда». Shahed-136 имеет размеры 3,5 (длина) на 2,5 (крылья) м, вес 200 кг, дальность 1-2,5 тыс. км, Shahed-131, соответственно, 2,5 на 2,2 м, 135 кг, БЧ 15 кг: украинский аналог должен быть еще меньше;

запуск катапультой или из легкового автомобиля;

скорость и цена — неизвестны.

«Рубака» — дрон-баражирующий боеприпас типа «летающее крыло» с винтом в носовой части. Первая информация об использовании дрона «Рубака» появилась летом 2023 года. Выяснилось, что этот БпЛА может использовать ГУР Минобороны. Об одном из случаев использования этого беспилотника стало известно в сентябре 2023 года. РосСМИ рассказали, что обломки «Рубаки» нашли под Воронежем и БЧ сдетонировала в руках у россиян.

Характеристики шахедоподобного дрона «Рубака»:

дальность — около 500 кг, но может увеличиваться при уменьшении нагрузки;

вес боевой части — 2-25 кг;

размеры — длина до 2,5 м, размах крыльев до 2,5 м (ориентировочно, по фото);

запускается с катапульты, имеет бензиновый двигатель, винт на носу;

цена — около 500 тыс. грн.

UAS SETH — дрон, который также похож на «Шахед», но с меньшими возможностями. В марте 2025 года благотворительный фонд «Вернись живым» сообщил, что указанные беспилотники уже поступили на поле боя: их получили бойцы 12 бригады НГУ. На «Милитарном» уточнили, что БпЛА имеет фюзеляж с треугольным крылом и поэтому действительно напоминает российско-иранское изделие. Впрочем, есть разница — украинский дрон работает на электродвигателе. Возможные характеристики UAS SETH — дальность до 50 кг, боевая часть 3-5 кг, ориентировочная длина — около 1,5 м. Заявленных характеристик не хватит для того, чтобы добраться за 1200 км до Альметьевска.

На сегодня точно не известно, какой именно шахедоподобный дрон дважды видели над Альметьевском — 12 августа 2025 года и 21 февраля 2026 года. В обоих случаях дальность поражения составляет 1200 км, поэтому дроны «Батяр» или «Рубака» могли долететь после вероятной модернизации или если уменьшить боевую часть.

