В Беларуси запретили книгу Пелевина

В Беларуси запретили книгу Пелевина7
- 27.02.2026, 12:10
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» — сатирический роман.
Министерство информации Беларуси добавило в список запрещенной к распространению литературы еще 16 книг. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
В частности была запрещена книга «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» российского писателя Виктора Пелевина.
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» — это сатирический и философский роман о современной России, мировой закулисе и природе власти. В центре сюжета — история нескольких поколений одной семьи, тесно переплетённая с тайными обществами, спецслужбами и глобальными элитами. Через гротескный конфликт «чекистов» и «масонов» Пелевин иронично исследует темы манипуляции сознанием, иллюзорности реальности, финансовых механизмов.