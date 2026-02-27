В Смоленской области РФ разлился аммиак 2 27.02.2026, 12:26

1,924

После удара ВСУ по химическому заводу «Дорогобуж».

В Смоленской области РФ разлился аммиак после удара Вооруженных сил Украины по химическому заводу «Дорогобуж» 25 февраля, рассказали источники Astra в экстренных службах региона. По их словам, дроны пробили два отверстия в цистерне для хранения жидкого аммиака, внутри которой находилось 1900 тонн вещества, произошла утечка, пишет The Moscow Times.

Следственный комитет сообщал, что при ударе по заводу, «вследствие детонации взрывных устройств», погибли семь человек, еще 10 пострадали. Между тем собеседники издания отметили, что в список жертв атаки занесли двух спасателей, которые умерли от отравления аммиаком. Также власти умолчали о повреждении цистерны с этим веществом.

«Взрывов было несколько. Все пострадавшие — мои знакомые. Город небольшой, все друг друга знают. Не хочу я про это говорить. Брат работал в пожарной охране завода», — рассказала сестра одного из спасателей. Источники «Ленты.ру» сообщали, что атака пришлась на цеха аммиака и селитры.

Власти эвакуировали жителей деревни Пушкарево вблизи «Дорогобужа», однако в четверг вернули обратно, заявив, что проверка воздуха «не показала превышений» допустимой концентрации вредных веществ. Аммиак — токсичный газ удушающего действия, который вызывает химические ожоги дыхательных путей и может привести к отеку легких.

По данным Astra, после атаки ВСУ завод остановил работу. Украинский мониторинговый канал Supernova+ писал, что дроны полностью уничтожили главную автотермическую установку синтеза в контуре азотной кислоты / аммиака — ключевой узел всей азотной химии предприятия. Ее восстановление может занять несколько месяцев.

«Дорогобуж» производит минеральные удобрения и химпродукцию, в том числе аммиачную селитру и азотную кислоту, которые используются для создания взрывчатых веществ. Завод принадлежит группе «Акрон», основным владельцем которой является миллиардер Вячеслав Кантор. На предприятии, выпускающем 2,2 млн тонн продукции в год, работают более 2,8 тысячи человек.

