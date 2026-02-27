закрыть
«Война продлится как минимум до этого времени»

1
  • 27.02.2026, 12:44
  • 1,094
«Война продлится как минимум до этого времени»

Эксперт рассказал, когда армия РФ остановится.

Пока кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин остается у власти, война в Украине не закончится. Об этом в интервью «Главреду» рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, Путин уже не способен, не хочет и не может остановить войну, потому что потеряет все. А это, в свою очередь, станет политической, а затем и физической смертью для диктатора.

«Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России», - подчеркнул экономист.

В то же время не стоит исключать, что в результате переворота в РФ может смениться власть. Это может произойти в любой момент. Тогда в зависимости от того, кто заменит Путина, можно будет сделать вывод, будет ли новая власть договорной.

