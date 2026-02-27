СМИ: Дворец Путина под Геленджиком купили за бесценок
- 27.02.2026, 12:51
При этом Кабаевой перечислили 6,5 млрд российских рублей.
Команда покойного российского оппозиционера Алексея Навального сообщила , что приближенный к Кремлю бизнесмен Аркадий Ротенберг оформил покупку так называемого дворца Путина под Геленджиком за 800 тысяч рублей (около 10 тыс. долларов), пишет УНИАН.
Общая площадь строительства составляла 7000 гектаров, а на территории дворца расположены подземный хоккейный комплекс и ресторанный комплекс площадью 5 тыс. кв. м, с люстрами по почти 50 млн рублей каждая.
Как говорится в расследовании, сделку о покупке зарегистрировали 31 марта 2021 года: Ротенберг приобрел 100% акций компании Бином, которой принадлежит компания Комплекс, оформленная на дворец. Отель, который планировал Ротенберг, так и не построили.
По данным расследователей, компания Инвестиционные решения, финансировавшая строительство, в 2023 году перечислила 6,5 млрд рублей Фонду Алины Кабаевой и ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация». В частности, фонду Кабаевой досталось 3 млрд рублей, а ассоциации – 3,5 млрд рублей. Основная часть средств хранится на депозитах и приносит проценты, превышающие бюджет официальной Федерации гимнастики России.
Расследователи отмечают, что организации Кабаевой не занимаются масштабной благотворительностью или реальной поддержкой спортсменов.
«Если исследовать все поступления и расходы фондов Кабаевой, становится очевидным, что это – просто кошельки, на которые друзья Путина переводят ей средства на развлечения, покупки и хобби», – подытожили в команде Навального.
Цепочка финансирования дворца включала займы анонимных офшоров с Британских Виргинских островов, которые передавали деньги компании Бином, а та – компании Комплекс, которая оплачивала строительные работы.