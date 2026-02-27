закрыть
В Глубокском районе восемь лет скрывали падеж скота

2
  • 27.02.2026, 13:03
В Глубокском районе восемь лет скрывали падеж скота

Погибли 740 голов крупного рогатого скота.

Руководитель и сотрудники фермы в Глубокском районе скрыли падеж 740 голов крупного рогатого скота (КРС).

Суд разбирался в содеянном, рассказали в Генеральной прокуратуре Беларуси.

По информации правоохранителей, с 2018 по 2025 год бригадиры сельхозпредприятия «вносили недостоверные сведения и записи в официальные документы о движении скота и не отражали в них факты падежа животных».

«Руководитель предприятия АПК проявлял преступное бездействие и не принимал мер по пресечению противоправной деятельности своих подчиненных с учетом имевшихся у него полномочий, не инициировал пересчет поголовья и даже попустительствовал совершению преступления», – уточнили в прокуратуре.

За восемь лет такого бездействия не был учтен падеж не менее 740 голов КРС.

Судом установлено, что обвиняемые таким образом пытались скрыть просчеты в работе и избежать ответственности. Но это им не удалось.

С учетом доказательств суд Глубокского района вынес обвинительный приговор. Два бригадира получили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год без штрафа. Директор – то же наказание, только на два года. К тому же ему нельзя будет занимать некоторые должности на протяжении трех лет.

